Одзвонило Михољском лету - стижу минуси

Извор:
Агенције
04.11.2025
22:23
Коментари:0
Наредних дана у Србији очекује се хладније вријеме са појавом првог слабог приземног мраза.
Према најновијим подацима Републичког хидрометеоролошког завода Србије до уторка, 11. новембра, очекују се хладна јутра са могућом појавом слабог приземног мраза.
Занимљивости
Ученик нацртао нешто што само Балканци разумију
У Војводини ће дани бити претежно сунчани, док ће у осталим крајевима Србије преовладавати мало до умјерено облачно вријеме.
Од петка надаље, на истоку и у брдско-планинским предјелима, предвиђа се повећана облачност уз могућу изоловану и краткотрајну кишу.
Дневне температуре ће у већини крајева достићи максимум од 12 до 18 степена, што значи значајно захлађење у односу на претходне дане гдје је било више од 22 степена.
Према досадашњој прогнози, од сутра, 5. новембра, у појединим дијеловима Србије биће минус, тачније на Златибору и Копаонику жива на термометру спустиће се на -1.
Метеоролог Иван Ристић каже да је завршено "закашњело Михољско љето" и да нас у наставку новембра очекују право јесење, а затим и зимско вријеме.
БиХ
Пуцар за АТВ: Погрешни и неправични ставови Уставног суда БиХ
Током хладнијих дана јутарње температуре биће од 0 до 5 степени, уз могућ мраз током ведрих и магловитих ноћи, док у магловитим данима дневна температура може остати испод 10 степени. Такође, Ристић најављује да се прво озбиљније захлађење, које би могло донијети снијег и у нижим предјелима, очекује око 24. новембра.
"Оријентација Поларног вртлога у стратосфери се сели са Сјеверне Америке у новембру на Европу у децембру, што ће и довести до промјене водећег струјања са западног на сјеверно изнад нас. У преводу, послије закашњелог михољског љета почетком новембра враћа се средином новембра прво јесен, а потом долази и снијег и зимско вријеме крајем новембра", наводи Ристић.
Тада ће, према прогнозама, ослабити поларни вртлог, што омогућава продор хладног ваздуха са сјевера и сјевероистока. Он објашњава да поларни вртлог представља велику циркулацију хладног ваздуха изнад полова, када је снажан, зима у Србији је блажа, а када ослаби, арктички ваздух продире јужније, доносећи ниске температуре, снијег и лед.
Регион
Пожар у Хрватској стављен под контролу, ватрогасци ће дежурати током ноћи
"Са овим процјенама се слаже и појава Поларног вртлога који сада јача што је донијело отопљење. Поларни вртлог ће слабити у трећој декади новембра и донијеће продоре хладног ваздуха са сјевера и сјевероистока, а са тим се слажу и модели. Да појасним, Поларни вртлог је велика, зимска циркулација хладног ваздуха изнад поларних региона која утиче на временске услове широм свијета. Када је вртлог снажан, он задржава хладан ваздух, што резултира блажим зимама у Србији", казао је Ристић и додао:
"Ако се вртлог уруши, хладни арктички ваздух продире до нижих географских ширина, доносећи драстичне промјене као што су изузетно ниске температуре, падавине, снијег и лед. И МЈО индекс указује на велику промјену јер се назире кружење у наредних мјесец дана што ће условити да из лета идемо у јесен, а из јесени у зиму!".
Регион
38 мин0
Регион
43 мин0
Занимљивости
47 мин0
Хроника
56 мин0
Најновије
Најчитаније
22
41
22
35
22
34
22
31
22
30
Тренутно на програму