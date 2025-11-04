Бајатовић: Нема и неће бити кризе у вези са енергентима

Извор:
04.11.2025
Генерални директор "Србијагаса" Душан Бајатовић изјавио је да нема и неће бити никакве гасне кризе у Србији, као што неће бити ни кризе са нафтом и електричном енергијом.
- Неће бити Србије без гаса. И то већ сад знамо, а знамо и како. Не могу да говорим у јавности. Неће бити ни без електричне енергије. Неће бити никаквих кантица - рекао је Душан Бајатовић у Скупштини Србије.
Он је нагласио и да је у току рјешавање проблема Нафтне индустрије Србије /НИС/.
- Нема никакве гасне кризе, нити ће је бити. Биће довољно гаса и за домаћинство. Цену нећемо мењати, биће довољно гаса за индустрију. Они који желе да инвестирају у Србији не треба да сумњају у то - рекао је Бајатовић.
