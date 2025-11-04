ЕУ спремна да прими Црну Гору, Албанију, Украјину и Молдавију у наредним годинама

Извор:
СРНА
04.11.2025
16:05
Комесар ЕУ за проширење Марта Кос похвалила је данас Црну Гору, Албанију, Украјину и Молдавију због напретка ка придруживању блоку, рекавши да је проширење реална могућност у наредним годинама.
Косова је, представљајући годишњи извјештај ЕУ о проширењу, критиковала Србију и Грузију, рекавши да је Београд успорио темпо реформи потребних за придруживање, док се Грузија сада сматра земљом кандидатом само номинално.
- Морамо припремити нашу унију за већу ЕУ - рекла је она.
Према њеним ријечима, Црна Гора је остварила највећи напредак од земаља кандидата на путу ка чланству.
Она је, такође, похвалила Албанију за оно што је назвала њеним "напретком без преседана", додајући да је Молдавија такође убрзано напредовала упркос притисцима.
- Украјина је показала своју посвећеност свом путу ка ЕУ, напредујући у кључним реформама. Биће неопходно одржати овај замах и спријечити сваки ризик од назадовања, посебно у области борбе против корупције - рекла је Косова.
Што се тиче Србије, Комисија позива владу да се позабави низом питања, укључујући корупцију, владавину права, независност правосуђа, слободу медија те изборне реформе.
- Србија треба да превазиђе тренутни политички застој и подјеле у друштву обнављањем повјерења међу политичким и цивилним актерима и стварањем услова за инклузиван дијалог, потребан за спровођење потребних кључних реформи - наводи се у закључцима са самита ЕУ о проширењу у Бриселу.
Захтјев Србије за придруживање блоку је отежан њеном номинално неутралном спољном политиком, која подразумијева истовремено тежњу ка чланству у ЕУ уз одржавање веза са Москвом и Пекингом.
Високи представник ЕУ за спољну политику и безбједност Каја Калас рекла је да је чланство у Европској унији до 2030. године реалан циљ за поједине земље које теже чланству.
- Проширење уније је у нашем најбољем интересу - рекла је Каласова у Бриселу.
