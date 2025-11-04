Logo

Због тешке несреће саобраћај обустављен у овом дијелу БиХ

04.11.2025

15:32

Због тешке несреће саобраћај обустављен у овом дијелу БиХ
Фото: АТВ

Саобраћај је обустављен на магистралном путу М-17 Бијела - Потоци код Мостара због саобраћајне несреће.

Како је речено из МУП Херцеговачко-неретванског кантона, дошло је до судара два возила.

У несрећи су повријеђене двије особе које се тренутно налазе у болници.

Како се истиче, начињена је и већа материјална штета на једном од возила.

Како је наведено из БИХАМК, обустава саобраћаја ће трајати до завршетка полицијског увиђаја, преноси Кликс.

