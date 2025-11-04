Акција МУП-а: Пронађена велика количина сканка, ухапшене четири особе

Извор:
АТВ
04.11.2025
13:53
Коментари:0
Полиција је ухапсила четири особе на подручју Билеће, а пронађена је велика количина дроге.
"Полицијски службеници Управе за организовани и тешки криминалитет Министарства унутрашњих послова Републике Српске у сарадњи са Полицијским службеницима Полицијске управе Требиње, а под надзором Окружног јавног тужилаштва Требиње спроводе оперативну акцију кодног назива „Ускок3“ усмјерену на расвјетљавање кривичног дјела „Неовлаштења производња и промет опојних дрога“. У току су претреси на више локација на подручју које оперативно покрива Полицијска управа Требиње, а у досадашњим активностима слободе су лишена четири лица иницијала С.Б., Р.Ђ., Д.Д. и Б.П.", наводе из МУП-а РС.
Како сазнајемо, заплијењено је 58.3 килограма сканка.
Најновије
Најчитаније
16
09
16
09
16
05
16
04
16
01
Тренутно на програму