Бањалука: Жена умрла у Основном суду, пред очима свједока

04.11.2025
13:43
Коментари:0
У поподневним часовима зграда Основног суда у Бањалуци постала је мјесто трагичне несреће.
На трећем спрату зграде преминула је жена, којој је изненада позлило.
Хитна помоћ је одмах позвана, али, нажалост, љекари нису могли да је спасу, жена је преминула на лицу мјеста.
Узрок смрти још увијек се утврђује, а службе раде на идентификацији свих околности овог трагичног догађаја. Запослени и посјетиоци суда остали су у шоку, а сигурносне процедуре у згради су додатно појачане.
Како Српскаинфо сазнаје жена је 1951. годиште.
Хроника
