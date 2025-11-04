Logo

Убиство у Добоју: Син убио оца

Извор:

АТВ

04.11.2025

13:15

Коментари:

0
Policija Republike Srpske Policija RS
Фото: АТВ

Добојска полиција ухапсила је Д.Ч. због сумње да је убио оца у породичној кући.

За наведено лице постоји основ сумње да је 03.11.2025. године, у вечерњим часовима у породичној кући на подручју града Добоја, нанијело тешке тјелесне повреде лицу иницијала Б.Ч. са подручја града Добоја, које је од задобијених повреда преминуло на лицу мјеста.

Полицијски службеници настављају предузимати све потребне мјере и радње под надзором Окружног јавног тужилаштва у Добоју.

gugl strit vju

Друштво

БиХ је од данас дио Google street view: Погледајте како све изгледа

Подијели:

Тагови:

Убиство

Добој

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Умро Дик Чејни

Свијет

Умро Дик Чејни

1 ч

1
Тужилаштво БиХ обуставило истрагу против Додика, Вишковића и Стевандића

БиХ

Тужилаштво БиХ обуставило истрагу против Додика, Вишковића и Стевандића

56 мин

4
bolest, zaraza, bolnica

Друштво

Малигне болести најчешћи узрок губитка радне способности у Српској

43 мин

0
Каран: Нови закон ће права студената дићи на виши ниво

Република Српска

Каран: Нови закон ће права студената дићи на виши ниво

37 мин

0

Више из рубрике

Заплијењено 50 килограма сканка

Хроника

Заплијењено 50 килограма сканка

1 ч

0
Од брачног пара одузета 123 ајфона

Хроника

Од брачног пара одузета 123 ајфона

2 ч

0
Саобраћајка на путу: Преврнуло се возило Еуфора, криви за незгоду?

Хроника

Саобраћајка на путу: Преврнуло се возило Еуфора, криви за незгоду?

3 ч

0
Нова трагедија: Директан судар два аута, једна особа погинула

Хроника

Нова трагедија: Директан судар два аута, једна особа погинула

4 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

13

28

ЕРС: Цвјетиновић се уморио на позицији директора РиТЕ Угљевик

13

24

Пола вијека фудбалске традиције: Борик слави јубилеј и отвара 50. турнир у малом фудбалу

13

15

Убиство у Добоју: Син убио оца

13

14

Нова истраживања: Млади све мање конзумирају алкохол, и то из ових разлога

13

13

Главни архитекта “рата против тероризма”: Ко је био Дик Чејни

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner