Убиство у Добоју: Син убио оца

Извор:
АТВ
04.11.2025
13:15
Коментари:0
Добојска полиција ухапсила је Д.Ч. због сумње да је убио оца у породичној кући.
За наведено лице постоји основ сумње да је 03.11.2025. године, у вечерњим часовима у породичној кући на подручју града Добоја, нанијело тешке тјелесне повреде лицу иницијала Б.Ч. са подручја града Добоја, које је од задобијених повреда преминуло на лицу мјеста.
Полицијски службеници настављају предузимати све потребне мјере и радње под надзором Окружног јавног тужилаштва у Добоју.
