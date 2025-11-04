Logo

Од брачног пара одузета 123 ајфона

Агенције

04.11.2025

10:52

Од брачног пара одузета 123 ајфона
Фото: УИО БиХ

Службеници Управе за индиректно опорезивање БиХ /УИО/ спријечили су покушај кријумчарења 123 мобилна телефона "ајфон" на Аеродрому Сарајево чија се вриједност процјењује на 200.000 КМ.

Телефони су пронађени у пртљагу једног брачног пара приликом контроле путника пристиглих на Међународни аеродром Сарајево летом из Истанбула.

Уређаји нису били пријављени царинским органима приликом уласка у царинско подручје БиХ, саопштено је из УИО.

Телефони су привремено одузети, а због сумње да је почињено кривично дјело кријумчарење о свему је обавијештен тужилац Тужилаштва БиХ.

