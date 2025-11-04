Од брачног пара одузета 123 ајфона

Извор:
Агенције
04.11.2025
10:52
Коментари:0
Службеници Управе за индиректно опорезивање БиХ /УИО/ спријечили су покушај кријумчарења 123 мобилна телефона "ајфон" на Аеродрому Сарајево чија се вриједност процјењује на 200.000 КМ.
Телефони су пронађени у пртљагу једног брачног пара приликом контроле путника пристиглих на Међународни аеродром Сарајево летом из Истанбула.
Уређаји нису били пријављени царинским органима приликом уласка у царинско подручје БиХ, саопштено је из УИО.
Телефони су привремено одузети, а због сумње да је почињено кривично дјело кријумчарење о свему је обавијештен тужилац Тужилаштва БиХ.
Хроника
3 ч0
Хроника
4 ч0
Хроника
4 ч0
Хроника
15 ч0
Најновије
Најчитаније
13
28
13
24
13
15
13
14
13
13
Тренутно на програму