Умро Дик Чејни

Извор:
АТВ
04.11.2025
12:37
Коментари:1
Дик Чејни, бивши потпредсједник САД-а преминуо је у 84. години.
За Чејнија кажу да је био најмоћнији модерни потпредсједник САД-а и главни архитекта “рата против тероризма”, који је помагао у вођењу земље у погрешно вођени рат у Ираку заснован на нетачним претпоставкама.
Чејни, 46. потпредсједник САД, који је служио уз републиканског предсједника Џорџа В. Буша током два мандата између 2001. и 2009. године, деценијама је био доминантна и поларизујућа фигура у Вашингтону.
