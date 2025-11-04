Logo

Умро Дик Чејни

Умро Дик Чејни
Дик Чејни, бивши потпредсједник САД-а преминуо је у 84. години.

За Чејнија кажу да је био најмоћнији модерни потпредсједник САД-а и главни архитекта “рата против тероризма”, који је помагао у вођењу земље у погрешно вођени рат у Ираку заснован на нетачним претпоставкама.

Чејни, 46. потпредсједник САД, који је служио уз републиканског предсједника Џорџа В. Буша током два мандата између 2001. и 2009. године, деценијама је био доминантна и поларизујућа фигура у Вашингтону.

SAD

Дик Чејни

