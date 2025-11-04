Катар ће Европу оставити без гаса?

Извор:
Б92
04.11.2025
10:11
Коментари:0
Катар је упозорио Европу да би могао да обустави извоз течног природног гаса.
Катар је упозорио Европу да би могао да обустави извоз течног природног гаса (ТНГ) уколико Европска унија не ублажи директиву CSDDD (Corporate Sustainability Due Diligence Directive), која се односи на контролу свих ланаца снабдевања, изјавио је министар енергетике Катара и шеф компаније QatarEnergy, Сад Шерида ел Каби, на конференцији АДИПЕЦ.
"Ако Европа заиста не види како може да ублажи или укине CSDDD, и настави са увођењем казне од 5 одсто од укупног промета енергената, ми сигурно нећемо испоручивати ТНГ Европи", рекао је министар.
Ел Каби је такође истакао да држава у скорије вријеме неће моћи да постигне нулте емисије угљоводоника у атмосферу.
Раније је Катар послао влади Белгије писмо са упозорењем о могућем смањењу испорука ТНГ-а због директиве CSDDD. Ако не дође до ублажавања мјера, власти Катара разматраће „алтернативна тржишта“ за продају гаса. Од 2022. године, Катар задовољава око 12–14% потреба Европске уније за овим енергентом.
Директива CSDDD је дио европског плана за постизање нултог нивоа емисија до 2050. године.
Она обавезује велике компаније које послују у ЕУ да идентификују и елиминишу потенцијалне и стварне негативне утицаје на људска права и животну средину који проистичу из њиховог пословања, укључујући и њихове подружнице и пословне партнере.
Компанијама које прекрше ове прописе прете казне у висини најмање 5% годишњег прихода.
Још 2022. године агенција Блумберг писала је да Катар захтјева од европских држава потписивање дугорочних уговора на 20 година за испоруке течног природног гаса. Међутим, европске земље су те услове оцјениле као "превише строге", па су преговори стали.
(б92)
Најновије
Најчитаније
10
44
10
32
10
27
10
14
10
13
Тренутно на програму