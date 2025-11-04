Скандалозан пропуст полиције: Човјек који је у возу избо 10 људи, извео три напада за 24 сата!

Извор:
Телеграф
04.11.2025
Британска полиција се у понедјељак нашла на удару критика јер није успјела да заустави наводни 24-часовни "поход ножем" осумњиченог за напад у возу код Хантингдона.
Ентони Вилијамс, који је оптужен за 11 покушаја убиства, сумњичи се да стоји иза три напада ножем током 24 сата прије него што је наводно започео застрашујући крвави поход у возу.
Овај 32-годишњак се истражује због убадања немоћног тинејџера у центру Петербороа, само неколико тренутака прије него што је, како се наводи, упао у фризерски салон машући великим кухињским ножем у петак увече.
Полиција је први позив примила у 19:10, након што је маскирана особа напала 14-годишњег дјечака у близини бара и ресторана на ријеци Нене у граду. Тинејџер је преживио напад.
Али само неколико минута касније, наводно је Вилијамс упао у фризерски салон у четврти Флетон у Петербороу у 19:14, машући кухињским ножем дугим 30 центиметара према муштеријама.
Сада се полиција Кембриџшира суочава с питањима о пропуштеним приликама да заустави нападача, након што је у понедјељак откривено да ниједан полицајац није послат на мјесто инцидента у фризерском салону, већ је особљу речено да постави снимке надзорних камера на интернет!
Пет сати касније, Вилијамс је наводно избо једног мушкарца на станици Понтун Док, на прузи Докландс Лајт Рејлвај у источном Лондону.
Истражитељи верују да се затим током ноћи вратио у свој родни град Петерборо, и то у исти фризерски салон, у суботу ујутро у 9:16. Полиција је поново позвана, али када су стигли, 18 минута касније, нападач је већ био отишао.
Касније тог дана, Вилијамс је, како се сумња, ушао у воз на линији Донкастер–Лондон King's Cross на станици у Петербороу у 19:28 и покушао да убије десеторо људи у возу.
Када је полиција сустигла осумњиченог након што је воз принудно заустављен на станици Хантингдон, наводно је насрнуо на полицајце и сломио нос једном од њих.
У понедјељак су посланици и жртве затражили одговоре од полиције Кембриџшира, након што је објављен застрашујући снимак мушкарца за кога се вјерује да је нападач, како у фризерском салону маше ножем.
Нападач, обучен у црно, види се како бјесни и тражи да му муштерије објасне зашто су му се смијале, прије него што каже: "Данас ћу вас поштедјети", и излази напоље.
Те вечери, фризер Коди Грин (23) запитао је зашто полиција није реаговала раније.
"Зашто нам нису повјеровали док није било прекасно?", рекао је Грин.
"Нема сумње да су полиција и хитне службе у суботу увече одрадиле бриљантан посао. Али како се појављују нови подаци о овом појединцу, постављају се питања на која власти морају да одговоре. Да ли је Ентони Вилијамс имао недавни контакт са локалним здравственим службама, општином, полицијом или затворском службом? Зашто је полицији требало чак 18 минута да стигне на други инцидент у фризерском салону?", рекао је Градоначелник Петербороа, Пол Бристоу.
Кир Стармер захвалио се на херојској реакцији особљу воза, укључујући једног члана компаније ЛНЕР који је ризиковао сопствени живот да би спасао "безброј других".
Подсјетимо, путници су трчали кроз вагоне, забарикадирали се у тоалетима и иза ролетни у бифеу. Повријеђено је 13 особа, од којих је пет и даље у болници. Један путник, Стивен Криан, задобио је шест убодних рана док се голим рукама борио против нападача.
Министарка унутрашњих послова Шабана Махмуд признала је да јавност има "много неодговорених питања" о нападачу и догађајима који су претходили крвопролићу у возу компаније Лондон North Еастерн Railway (ЛНЕР) на релацији Донкастер–Лондон.
Али министар у сјенци за унутрашње послове Крис Филип позвао је министарку да открије шта је полиција знала о осумњиченом.
Безбједносне мјере на станицама су већ појачане. Ипак, шеф полиције за борбу против тероризма Лоренс Тејлор и национални координатор за заштиту и припрему Џон Севел одбацили су позиве да се на жељезничкој мрежи поставе детекторске капије за ножеве, иако је у години до јуна 2025. забиљежено 394 инцидента са ножевима и оштрим предметима.
Полиција Кембриџшира је сама себе пријавила Независном уреду за полицијско понашање због пропуста у овим случајевима.
У понедјељак је Вилијамс изведен пред суд у Петербороу, гдје се терети за 11 покушаја убиства у вези са нападом у возу и нападом на станици ДЛР.
Такође се суочава с оптужбама за посједовање оружја са сјечивом и наношење тјелесних повреда.
Задржан је у притвору до рочишта које је заказано за 1. децембар пред Крунским судом у Кембриџу.
(Телеграф)
