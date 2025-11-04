Петровић: РиТЕ Угљевик улази у стабилну зону пословања

Извор:
РиТЕ Угљевик улази у стабилну зону пословања, рекао је генерални директор Електропривреде Републике Српске Лука Петровић.
Подсјетио је да би приједлог коначног уговора о преузимању Комсара од стране Гас-Реса требало би да буде завршен до четвртка, а Рудник и термоелектрана Угљевик може да експлоатише лежишта угља Исток два.
- Најважније је да су Влада и руководство Српске одлучни да стабилизују стање у РиТЕ Угљевик - рекао је Петровић за РТРС.
Навео је да је урађен паметан потез.
- И ово смо дугорочно ријешили. Могу рећи радницима да смо мирни и обезбијеђени за наредних 25 година - истакао је Петровић.
Коментарисао је и квар у ТЕ Гацко.
- То су системи који су прошли 40 година радног вијека и увијек се дешавају кварови. ТЕ Гацко је имало мањи квар на вентилу и мислим да ће се квар брзо поправити и да ће се ТЕ Гацко укључити мрежу - изјавио је Петровић.
Навео је да се ради на рјешење и за ТЕ Гацко.
- И то до краја наредне године ћемо имати постројење које ће пречистити запрљани угаљ. Што значи да ћемо имати више електричне енергије, имаћемо веће приходе и стабилност - навео је Петровић.
