Петровић: РиТЕ Угљевик улази у стабилну зону пословања

Извор:

Агенције

04.11.2025

09:17

Коментари:

4
Петровић: РиТЕ Угљевик улази у стабилну зону пословања
Фото: АТВ

РиТЕ Угљевик улази у стабилну зону пословања, рекао је генерални директор Електропривреде Републике Српске Лука Петровић.

Подсјетио је да би приједлог коначног уговора о преузимању Комсара од стране Гас-Реса требало би да буде завршен до четвртка, а Рудник и термоелектрана Угљевик може да експлоатише лежишта угља Исток два.

- Најважније је да су Влада и руководство Српске одлучни да стабилизују стање у РиТЕ Угљевик - рекао је Петровић за РТРС.

Навео је да је урађен паметан потез.

- И ово смо дугорочно ријешили. Могу рећи радницима да смо мирни и обезбијеђени за наредних 25 година - истакао је Петровић.

Коментарисао је и квар у ТЕ Гацко.

- То су системи који су прошли 40 година радног вијека и увијек се дешавају кварови. ТЕ Гацко је имало мањи квар на вентилу и мислим да ће се квар брзо поправити и да ће се ТЕ Гацко укључити мрежу - изјавио је Петровић.

Навео је да се ради на рјешење и за ТЕ Гацко.

- И то до краја наредне године ћемо имати постројење које ће пречистити запрљани угаљ. Што значи да ћемо имати више електричне енергије, имаћемо веће приходе и стабилност - навео је Петровић.

Лука Петровић

RiTE Ugljevik

