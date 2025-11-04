Logo

Данас славимо свеца за кога се вјерује да лијечи болесне

04.11.2025

07:14

Данас славимо свеца за кога се вјерује да лијечи болесне
Фото: ATV

Православни вјерници данас славе Светог равноапостолног Аверкија Јерапољског. Вјерује се да на овај датум вјерници треба да једу јечмени хљеб и да изговоре једну молитву, а да овај светитељ лијечи болесне.

Свети Аверкије Јерапољски је био епископ у граду Јерапољу у Фригији (данашња Турска). Тај град је био пун незанбожаца, па је Аврекије давао све од себе да молитвама умилостиви Бога да поведе невјернике ка свјетлости истине.

Једном приликом је Аверкије ушао у идолски храм и полупао све лажне идоле. Гњевни незнабошци спремали су му линч. Према предању, три младића су се залијетела ка њему урлајући, у намјери да га убију, а тада је Аверкије успио да из њих изгна демоне, те су се они тог момента умирили и оздравили. Видјевши тај призор, незнабошци су изразили своје дивљење, те се 500 њих на лицу мјеста крстило.

-спц-вјера-црква-крст-

Друштво

Данас славимо Светог Илариона Великог: Вјерује се да се њему треба молити у овој ситуацији

Временом је цијели Јерапољ примио хришћанску вјеру, захваљујући многим чудима које је Аверкије изводио. Вратио је вид слијепој мајци једног градског званичника, што је додатно учврстило вјеру тамношњег народа у хришћанство. Када је исцијелио неког кнеза од нечистог духа, овај је хтио да му поклони десет кила злата. Светитељ не прими злато, него показа кнезу јечмени хљеб и рече: "Они који се хране оваквим хљебом гледају на злато као на блато!"

На трагу овог предања вјерници данас имају обичај да једу јечмени хлеб јер вјерују да ће тако боље разумјети мудре ријечи Светог Аверкија и да ће им то донијети здравље и срећу.

Видјевши много народа у мукама и болестима, Аверкије једном приликом клекну на једном мјесту и помоли се Богу, да Бог ту отвори топлу љековиту воду, како би се сви невољни ту лијечили и Бога прослављали. И Бог отвори на том мјесту извор топле воде.

свијеће-свијећа-спц-05092025

Друштво

Сутра је дан за помирења: Испоштујте ове обичаје у част светитеља Артемија Атиохијског

У старости, Аверкије је у Риму према предању исцијелио цареву кћер која је сишла с ума, те му је цар понудио обилату награду, на шта му је светац рекао: Није потребно богатство ономе ко хљеб и воду сматра царским обједом.

Христ му се неколико пута јављао. Према његовим упутствима, проповиједао је Јеванђеље и по Сирији и Месопотамији. Умро је у Јерапољу крајем 2. вијека.

Молитва која се данас изговара је: О Господе Исусе Христе, љепши си нам Ти од свих људи и ангела - слава бесмртној и непролазној красоти Твојој. Исправи, Господе благи, исправи ругобу душа наших, унакажених гријехом, молимо Ти се. Теби слава и хвала вавијек. Амин.

(Телеграф.рс)

