Да ли знате како се бира икона Свете Петке и гдје се поставља у дому?

Света Петка, позната и као Преподобна мати Параскева, једна је од најпоштованијих светитељки у православној традицији.
Њено име вијековима носи симбол вјере, наде и заштите, посебно за жене, болесне и сиромашне. Увођење иконе Свете Петке у дом није само чин поштовања традиције, већ и начин да се створи простор за молитву, духовну рефлексију и благослов цјелокупне породице.
Њена присутност у дому подсјећа укућане на мир, заједништво и духовну снагу која надилази свакодневне бриге.
Избор иконе захтијева пажњу и посвећеност. Најпожељније су иконе израђене традиционалним техникама, ручно осликане или у дуборезу, јер материјали попут дрвета јасена или природног камена додају и естетску вриједност и дуготрајност. Византијски стил, са богатим детаљима и позлатом, најбоље одражава духовну снагу светитељке.
Величина иконе треба бити таква да је јасно видљива, али да не доминира простором; димензије од 30 до 45 центиметара су идеалне за кућни молитвени кутак. Икона Свете Петке носи поруку наде и љубави, и њен одабир често прати жеља за заштитом породице, здрављем укућана и општим благостањем дома.
Света Петка је обично приказана стојећи или полу-стојећи, са мирним, благословеним изразом лица. На себи носи једноставну, али достојанствену одјећу типичну за византијску икону – тунику и плашт, често у тамнијим, земљаним тоновима, са детаљима у златној или свијетлој боји који симболизују свјетлост и духовност.
Њено лице је њежно, спокојно и милосрдно, са благим осмијехом или смиреним погледом. Очи су често приказане тако да гледају директно ка вјернику, што симболизује пажњу и заштиту.
У рукама држи књигу или свитак – симбол Божје ријечи и мудрости. Понекад држи крст или је приказана са подигнутом руком у благослову. На неким иконама је приказана са рукама склопљеним у молитви.
Ауреола око главе симболизује светост и благослов, често је златна или светла. Позадина иконе може бити златна, тамнија или неутрална, што истиче фигуру светитељке.
На појединим иконама, нарочито онима везаним за заштиту жена и болесних, могу се појавити симболи који указују на милосрђе и заштиту, али основни приказ је једноставан и достојанствен, без претјераних детаља.
Традиционално, икона се поставља на источни зид, симболизујући свјетлост и просветљење. Уколико то није могуће, идеално је пронаћи централно и видљиво мјесто у дневној соби или трпезарији. Никада се не поставља у просторијама које нису намијењене молитви или гдје може доћи до оштећења, попут кухиње, купатила или мјеста иза намјештаја.
Многи домаћини креирају мали молитвени кутак или мини иконостас, гдје икона свете Петке заузима централно мјесто. Око ње се често постављају свијећњак, кандило и свете књиге, чиме се простор претвара у мјесто духовне рефлексије и унутрашњег мира. Присуство свјетла – било свећњака или лампе са уљем – симболизује Божију свијетлост и појачава осјећај топлине и заштите у дому.
Прије него што икону поставите у дом, препоручује се да је освештате у цркви или уз молитву у кућном простору. Редовно одржавање подразумева чишћење сувом, меком крпом, без хемијских средстава, пише Она.
Икона је симбол присуства светитељке у дому и треба је поштовати, јер њен лик треба да буде светионик наде и заштите за све укућане. Увођење иконе свете Петке у свакодневни живот домаћинства представља њежан, али снажан чин поштовања вјере, традиције и духовног насљеђа које нас повезује са прошлим генерацијама.
