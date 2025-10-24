Logo

Вакцина против полиомијелитиса штити дијете до краја живота

24.10.2025

12:25

Vakcina
Фото: Pixabay

Не постоји лијек против полиомијелитиса, али постоји веома ефикасна вакцина која може да заштити дијете до краја живота ако се примијени у адекватном броју доза, речено је Срни у Институту за јавно здравство Републике Српске поводом 24. октобра - Свјетског дана борбе против полиомијелитиса.

Епидемиолог у Институту Јелена Ђаковић Девић рекла је Срни да се вакцинација дјеце против полиомијелитиса у Републици Српској реализује давањем комбиноване вакцине која штити од дифтерије, тетануса, великог кашља, полиомијелитиса и болести које изазива бактерија хемофилус инфлуенце тип Б.

"Вакцина се прима са два, три и по и пет мјесеци. Додатне дозе дјеца добијају са 18 мјесеци и са шест година", прецизирала је Девићева.

Она је подсјетила да је током 40-их и 50-их година прошлог вијека полиомијелитис био узрок смрти или инвалидитета скоро два милиона људи широм свијета.

Свијет

Милионска штета! Стотине хиљада ајфон 17 завршили у води

"Полиомијелитис је веома заразна болест која се најчешће јавља код дјеце до пет година, те се због тога зове и дјечија парализа. Болест изазива вирус који улази у тијело кроз уста и размножава се у цријевима, одакле се шири и напада нервни систем, те као посљедицу најчешће оставља парализу ногу, односно инвалидитет до краја живота", појаснила је Ђаковић Девићева.

Она је навела да у неким случајевима вирус може да изазове потпуну парализу за свега неколико часова.

"Почетни симптоми болести су грозница, умор, главобоља, повраћање, укоченост у врату и бол у удовима. Једна од 200 инфекција доводи до трајне парализе", каже Девићева.

Према њеним ријечима, од укупног броја инфицираних особа код којих се развила парализа, пет до 10 одсто умире због парализе мишића за дисање.

Република Српска

УКЦ наставља са бесплатним пренаталним тестовима

"Полиовирус може лако да се унесе и шири у земљи или средини гдје постоји већи проценат невакцинисаног становништва", навела је Девићева.

Свјетски дан борбе против полиомијелитиса обиљежава се и у знак сјећања на рођење Јонаса Салка, научника који је водио тим који је успио да развије вакцину против полиомијелитиса.

Свјетска здравствена организација је 1988. године, у вријеме када је у свијету евидентирано 350.000 случајева полиомијелитиса годишње, покренула програм ерадикације полиомијелитиса, чија се стратегија заснива на адекватном надзору и превенцији инфекције вакцинацијом сваког дјетета, све док се пренос вируса потпуно не заустави.

Од покретања овог програма, број случајева ове болести у свијету је опао за 99 одсто.

Европски регион Свјетске здравствене организације је 2002. године проглашен ослобођеним од полиомијелитиса са задатком да очува овај статус високим обухватом имунизације.

