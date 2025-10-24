Данас претежно облачно вријеме уз сунчане периоде

Извор:
АТВ
24.10.2025
08:19
Коментари:0
Претежно је облачно данас у већини предјела, на југоистоку и крајњем југу је ведро.
Слаба киша пада на сјевероистоку, а по које капи кише има и у Крајини. Вјетар је у Крајини и Херцеговини слаб сјеверних смерова, у осталим предјелима дува слаб до умјерен југо.
На висини ће се и даље наш регион налазити између утицаја гребена са југоистока, који ће се измјештати даље ка истоку, и долине поријеклом са Сјеверног мора. Током дана ће доћи до успостављања скоро зоналног струјања. У приземљу утицај циклона са центром изнад Сјеверног мора уз пролазак хладног фронта током ноћи и у петак ујутру. У наставку дана, притисак у порасту, али и даље испод нормале.
Јутро промјенљиво до претежно облачно с кишом, која ће брзо престати у већини крајева и изведриће, а вјетар ће ослабити. Од средине дана углавном сунчано уз умјерен развој облачности, која ће условити пролазну кишу или пљусак. Увече и у наредној ноћи свјежије и углавном ведро, док се на југу и истоку очекује јаче наоблачење с кишом.
Вјетар умјерен до појачан, у вишим предјелима од југозапада ка истоку током поподнева и вечери и јак југозападни. Увече у Посавини вјетар ће окренути на сјеверне смијерове умјереног интензитета.
Дневна температура ваздуха од 14°С до 20°С, у вишим предјелима од 11°С.
Минимална температура ваздуха биће увече од 5°С до 11°С, у вишим предјелима од 2°С.
Друштво
Метеоролог открио каква зима се очекује
ПРОГНОЗА ВРЕМЕНА ЗА БАЊАЛУКУ
Током јутра претежно облачно. У наставку дана разведравање и биће углавном сунчано уз облачне периоде.
Вјетар слаб до умјерен, у широј регији града увече и појачан, југо.
Дневна температура ваздуха око 18°С.
Минимална температура ваздуха биће увече око 8°С, саопштено је из Хидро-метеоролошког завода..
Друштво
2 ч0
Друштво
2 ч0
Друштво
2 ч0
Друштво
3 ч0
Најновије
Најчитаније
10
25
10
23
10
23
10
22
10
18
Тренутно на програму