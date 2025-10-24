Logo

Данас претежно облачно вријеме уз сунчане периоде

АТВ

24.10.2025

08:19

Данас претежно облачно вријеме уз сунчане периоде
Фото: АТВ

Претежно је облачно данас у већини предјела, на југоистоку и крајњем југу је ведро.

Слаба киша пада на сјевероистоку, а по које капи кише има и у Крајини. Вјетар је у Крајини и Херцеговини слаб сјеверних смерова, у осталим предјелима дува слаб до умјерен југо.

На висини ће се и даље наш регион налазити између утицаја гребена са југоистока, који ће се измјештати даље ка истоку, и долине поријеклом са Сјеверног мора. Током дана ће доћи до успостављања скоро зоналног струјања. У приземљу утицај циклона са центром изнад Сјеверног мора уз пролазак хладног фронта током ноћи и у петак ујутру. У наставку дана, притисак у порасту, али и даље испод нормале.

Јутро промјенљиво до претежно облачно с кишом, која ће брзо престати у већини крајева и изведриће, а вјетар ће ослабити. Од средине дана углавном сунчано уз умјерен развој облачности, која ће условити пролазну кишу или пљусак. Увече и у наредној ноћи свјежије и углавном ведро, док се на југу и истоку очекује јаче наоблачење с кишом.

Вјетар умјерен до појачан, у вишим предјелима од југозапада ка истоку током поподнева и вечери и јак југозападни. Увече у Посавини вјетар ће окренути на сјеверне смијерове умјереног интензитета.

Дневна температура ваздуха од 14°С до 20°С, у вишим предјелима од 11°С.

Минимална температура ваздуха биће увече од 5°С до 11°С, у вишим предјелима од 2°С.

Mraz zima

Друштво

Метеоролог открио каква зима се очекује

ПРОГНОЗА ВРЕМЕНА ЗА БАЊАЛУКУ

Током јутра претежно облачно. У наставку дана разведравање и биће углавном сунчано уз облачне периоде.

Вјетар слаб до умјерен, у широј регији града увече и појачан, југо.

Дневна температура ваздуха око 18°С.

Минимална температура ваздуха биће увече око 8°С, саопштено је из Хидро-метеоролошког завода..

