Отварање изложбе личних предмета и докумената Николе Кољевића

Извор:
СРНА
24.10.2025
07:51
Коментари:0
Изложба личних предмета и докумената некадашњег потпредсједника Републике Српске Николе Кољевића биће отворена данас на Факултету политичких наука Универзитета у Бањалуци.
Аутор изложбе "Путеви Николе Кољевића /1936-1997/" је виши кустос за историју Српске у Музеју Републике Српске Остоја Раилић.
На изложби ће бити представљено 28 личних предмета и докумената из Кољевићеве заоставштине који се налазе у Збирци за историју Републике Српске, а које је породица поклонила Музеју Републике Српске 2019. године, саопштено је из Факултета политичких наука.
БиХ
Конаковић на мапи Америке: Муслиман, борац против хришћанства
Изложба, коју заједнички организују Факултет политичких наука и Музеј Републике Српске, биће прилика да се виде експонати из заоставштине професора Кољевића, међу којима су одликовања и дипломе.
Свечано отварање изложбе предвиђено је у 13.00 часова на првом спрату на Факултету политичких наука у Бањалуци.
Најновије
Најчитаније
10
25
10
23
10
23
10
22
10
18
Тренутно на програму