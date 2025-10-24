Logo

Отварање изложбе личних предмета и докумената Николе Кољевића

Извор:

СРНА

24.10.2025

07:51

Фото: Youtube screenshot/ AP Archive

Изложба личних предмета и докумената некадашњег потпредсједника Републике Српске Николе Кољевића биће отворена данас на Факултету политичких наука Универзитета у Бањалуци.

Аутор изложбе "Путеви Николе Кољевића /1936-1997/" је виши кустос за историју Српске у Музеју Републике Српске Остоја Раилић.

На изложби ће бити представљено 28 личних предмета и докумената из Кољевићеве заоставштине који се налазе у Збирци за историју Републике Српске, а које је породица поклонила Музеју Републике Српске 2019. године, саопштено је из Факултета политичких наука.

63f38dfa6cd74 elmedin konakovic

БиХ

Конаковић на мапи Америке: Муслиман, борац против хришћанства

Изложба, коју заједнички организују Факултет политичких наука и Музеј Републике Српске, биће прилика да се виде експонати из заоставштине професора Кољевића, међу којима су одликовања и дипломе.

Свечано отварање изложбе предвиђено је у 13.00 часова на првом спрату на Факултету политичких наука у Бањалуци.

