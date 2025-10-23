Logo

Објављена временска прогноза за викенд

АТВ

23.10.2025

12:05

Објављена временска прогноза за викенд
Фото: АТВ

Током викенда се очекује благи пад температуре и облачно вријеме са падавинама нарочито у Херцеговини. На сјеверозападу и сјеверу бити и сунчаних интервала, рекао је дежурни метеоролог у РХМЗ Душко Мркоњић.

Мркоњић је навео да ће максимална температура ваздуха у суботу, 25. октобра, бити од 14 до 19 степени Целзијусових.

Он је додао да ће у недјељу, 26. октобра, падавине бити израженије, а максимална температура ваздуха од 12 до 16 степени. Увече се на сјеверу очекује јачи вјетар.

6720871002dc6 Јесен

Друштво

Очекује нас сунчана недјеља: Постепено наоблачење навече

У понедјељак, 27. октобра, биће нешто свјежије и промјенљиво облачно вријеме са кишом која ће на југу и истоку бити нешто јача, јавља Срна.

Временска прогноза

vikend

