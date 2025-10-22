Logo

Ево када је право вријеме да укиселите купус

Извор:

Крстарица

22.10.2025

16:46

Коментари:

0
Кисели купус
Фото: YouTube/Screenshot

Уколико волите кисело поврће, туршија је одличан избор, а како један од главних извора витамина Ц током зиме може да послужи и кисели купус.

Ипак, важно је знати како га правилно укиселити, како га сачувати што дуже током зиме и које је најбоље вријеме да га ставите у буре, тако да стигне баш онда када је потребно.

Петер Сијарто

Свијет

Сијарто: Будимпешта неће престати да купује руско нуклеарно гориво

Најбоље вријеме за кисељење купуса је средина октобра. Од овога се може одступити уколико су временске прилике нетипичне, па је, на примјер, као ове године, напољу још увијек превише топло. Тада, кисељење купуса можете помјерити за крај мјесеца и тиме му продужити рок трајања.

Процес биоферментације у киселом купусу захтјева да температуре буду стабилне на нивоу од 18 до 21 степен Целзијуса.

У овим временским условима купус се брзо и лако укисели. Уколико су температуре преко 22 степена, купус ће брзо промијенити боју, појавиће се такозвани цвијет, бијела скрама на врх бурета и то је знак да треба спријечити ферментацију, јер би купус брзо могао да се поквари.

За ферментацију киселог купуса у процесу кисељења обично је потребно и до четири недјеље, па ако овај процес започнете крајем септембра, можете рачунати на то да ћете већ у октобру или почетком новембра имати укусан кисели купус.

ilu-racunar-laptop-160925

Економија

Овај њемачки град је шампион рада од куће

Уколико желите да га дуже сачувате, а примјетите да се ствара цвијет и да ће купус да се поквари у буре додајте винобран и тим ћете пресјећи процес ферментације. Тако га можете сачувати готово током цијеле зиме и у његовом укусу уживати све до раног прољећа.

Рецепт за кисели купус

Главице купуса које су тек убране треба оставити да одстоје неколико дана. Потом их опрати, очистити оштећене главице и издубити коријен.

Ређати главицу по главицу у буре, па сваку главицу напунити сољу. Рупе попунити четврткама купуса и преко њих сипати по мало соли.

Авион

Свијет

Авион покосио жену приликом слијетања на фудбалски терен

Кад сте послагали сав купус, оставите га да одстоји преко ноћи и сутрадан сипајте воду. Важно је да сав купус буде у води, а за то вам може послужити неки тежи камен или флаша са водом којом можете притиснути купус.

Након што прође 24 сата отворите буре, доспите воду, пробајте да ли је довољно слано, ако није додајте још мало соли ако треба и поново добро затворите буре. Наредних 7 дана сваког дана цревном продувајте буре, како би се со што боље растопила и како би вода остала бистра.

Након 7 до 10 дана купус би требао да промијени боју и почне да ферментише. У њему ћете уживати током цијеле зиме.

Подијели:

Таг:

kiseli kupus

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Лоше навике које вам одузимају енергију

Здравље

Лоше навике које вам одузимају енергију

3 ч

0
Близанци били заробљени испод срушеног зида, отац покушао да их спаси

Свијет

Близанци били заробљени испод срушеног зида, отац покушао да их спаси

3 ч

0
Петер Сијарто

Свијет

Сијарто: Зеленски не дјелује као независни политичар

3 ч

0
Policija Republike Srpske Policija RS

Хроника

У Бањалуци ухапшено осам особа због злоупотребе дроге

3 ч

0

Више из рубрике

Предјело без којег не може да се замисли славска трпеза

Савјети

Предјело без којег не може да се замисли славска трпеза

8 ч

0
Ова биљка је природни еликсир који подмлађује и умирује болове

Савјети

Ова биљка је природни еликсир који подмлађује и умирује болове

9 ч

0
Како одабрати праву крпу за савршено чиста стакла?

Савјети

Како одабрати праву крпу за савршено чиста стакла?

22 ч

0
Трик који помаже меду да се не поквари

Савјети

Трик који помаже меду да се не поквари

1 д

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

19

34

Шта се носи као поклон за славу?

19

27

Храна коју никада не треба спремати у тефлонском тигању

19

23

Ухапшен осумњичени за пуцњаву у Загребу

19

21

Домаћи брендови пива заслужују већу пажњу

19

19

Пословни форум Србија - Српска: Једно тржиште, једна борба – за бољу привреду

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner