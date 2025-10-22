Ова биљка је природни еликсир који подмлађује и умирује болове

Извор:
Рузмарин, познат и као "морска роса", од давнина се сматрао биљком младости и здравља.
Стари Грци и Римљани су га посвећивали богињи Афродити, а током куге људи су носили његове гранчице вјерујући да их штити од болести.
Захваљујући горким материјама, рузмарин се традиционално користи за побољшање варења и јачање циркулације. У средњем вијеку био је и састојак познатог "мађарског вина", напитка којим се, према легенди, излијечила краљица Изабела.
Савремена истраживања потврђују његова благотворна својства рузмарин дјелује као снажан антиоксиданс, успорава старење, побољшава памћење и концентрацију, подстиче раст косе и олакшава варење. Има противупално и антибактеријско дејство, а уље рузмарина користи се споља против болова у мишићима и реуматских тегоба.
Захваљујући свом тонизирајућем ефекту, рузмарин се препоручује код умора и опште исцрпљености, као природни савезник здравља и виталности.
