Стиже нови Роки, али без Сталонеа

Извор:

Индекс

22.10.2025

09:15

Коментари:

1
Стиже нови Роки, али без Сталонеа

Роки Балбоа враћа се на велика платна, али овога пута без Силвестера Сталонеа. Студио Амазон МГМ открио је прву фотографију глумца Ентонија Иполита, познатог по серији "The Offer", у улози младог Сталонеа у филму и "Play Rocky". Ријеч је о биографској драми која доноси истиниту причу о настанку легендарног филма Роки из 1976. године, пише variety.com.

"Филм прича истиниту причу о Силвестеру Сталонеу и његовом непоколебљивом увјерењу да није био предодређен само да напише Рокија, већ да буде Роки Балбоа", стоји у службеном опису филма објављеном на Инстаграму.

Прије него што је постао глобална акциона звијезда, Сталоне је био 29-годишњи глумац који се борио за своје мјесто у Холивуду. Упркос д‌јелимично парализованом лицу и говорној мани, вјеровао је да може утјеловити лик који је сам написао. Након што је одбио више уносних понуда студија који су жељели купити сценариј без њега, Сталоне је напосљетку успио снимити филм за мање од милион долара.

Тај је ризик постао филмска историја. Роки је постао највећи биоскопски хит 1976. године и освојио Оскара за најбољи филм. Прича о аутсајдеру који се уздиже из ничега претворила се у универзални симбол упорности, а франшиза је касније изњедрила више наставака и популарни спин-оф Крид, преноси Индекс.

Нови филм "I Play Rocky" тренутно је у продукцији, а режира га Питер Фарели, познат по Оскаром награђеном филму Green Book (Зелена књига: Водич за живот). Уз Ентонија Иполита у улози Сталонеа, у филму глуми Стефан Џејмс као Карл Ведерс, легендарни Аполо Крид.

Глумачку поставу чине и Ана Софија Роб, Мет Дилон, Пи Џеј Берн, Трејси Летс.

Коментари (1)
