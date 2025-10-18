Logo

Леонардо Дикаприо припрема филм о Бели Лугошију

Леонардо Дикаприо припрема филм о Бели Лугошију
Фото: Таnjug

Продуцентска кућа "Апијан веј" америчког глумца Леонарда Дикаприја ради на новом биографском филму о Бели Лугошију, мађарском глумцу који је постао свјетски познат по улози у филму "Дракула" из 1931. године.

Филм неће пратити посљедњи период каријере легендарног глумца, већ ће се фокусирати на Лугошијеве млађе године, приказујући његов успон од Мађарске до Холивуда, преноси агенција МТИ.

Продуцентска кућа Леонарда Дикаприја удружила се са продуцентима Алексом Катлером и Дерилом Маршаком да би направили биографски филм о Лугошију под покровитељством компаније "Јуниверсал пикчерс".

Нино Решић

Сцена

Буран живот нашег пјевача: Два пута мијењао вјеру, преотео жену Шерифу Коњевићу

Сценарио пишу Скот Александер и Лари Карашевски, који су постали познати као сценаристи филма Тима Бартона "Ед Вуд", у којем је Мартин Ландау освојио "Оскара" за улогу Лугошија.

У филму ће бити приказано како је Лугошијева каријера опала након што је одбио улогу Франкенштајновог чудовишта, која је на крају припала његовом ривалу Борису Карлофу.

Лугоши никада није успио да напусти лик Дракуле, али му је он истовремено донио статус и славу које су и данас дио поп културе.

