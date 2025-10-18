Logo

Ухапшен 75-годишњак, продавао кокаин

Ухапшен 75-годишњак, продавао кокаин
Фото: МУП Хрватске

Загребачка полиција завршила је криминалистичко истраживање над 75-годишњаком због сумње у неовлаштену производњу и промет дрогом.

Из Полицијске управе загребачке наводе да мушкарац осумњичен да је у стану на подручју Трешњевке скривао, вагао и паковао кокаин намијењен даљњој продаји, саопштили су

Истражиоци су утврдили да је осумњичени, противно закону, набављао веће количине кокаина, а затим га припремао за илегално тржиште.

kosovo policija3

Србија

Мушкарац избо супругу и кћерку: Полиција затекла хорор, крви било од улаза у зграду до 4. спрата

Полиција је 17. октобра у послијеподневним часовима претражили стан којим се 75-годишњак користио.

Током претраге пронађено је девет пакетића с укупно 42,55 грама кокаина, двије дигиталне ваге за прецизно мјерење те новац за који се сумња да потиче од препродаје дроге.

Након завршеног криминалистичког истраживања, полицијски службеници су против осумњиченог мушкарца поднијели кривичну пријаву Општинском кривичном државном тужилаштву у Загребу, а у законском року доведен је у притвор.

