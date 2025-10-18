Ухапшен 75-годишњак, продавао кокаин

Извор:
СРНА
18.10.2025
11:39
Загребачка полиција завршила је криминалистичко истраживање над 75-годишњаком због сумње у неовлаштену производњу и промет дрогом.
Из Полицијске управе загребачке наводе да мушкарац осумњичен да је у стану на подручју Трешњевке скривао, вагао и паковао кокаин намијењен даљњој продаји, саопштили су
Истражиоци су утврдили да је осумњичени, противно закону, набављао веће количине кокаина, а затим га припремао за илегално тржиште.
Мушкарац избо супругу и кћерку: Полиција затекла хорор, крви било од улаза у зграду до 4. спрата
Полиција је 17. октобра у послијеподневним часовима претражили стан којим се 75-годишњак користио.
Током претраге пронађено је девет пакетића с укупно 42,55 грама кокаина, двије дигиталне ваге за прецизно мјерење те новац за који се сумња да потиче од препродаје дроге.
Након завршеног криминалистичког истраживања, полицијски службеници су против осумњиченог мушкарца поднијели кривичну пријаву Општинском кривичном државном тужилаштву у Загребу, а у законском року доведен је у притвор.
