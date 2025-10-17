Logo

Мушкарац избо супругу и кћерку: Полиција затекла хорор, крви било од улаза у зграду до 4. спрата

17.10.2025

21:43

Коментари:

0
Мушкарац избо супругу и кћерку: Полиција затекла хорор, крви било од улаза у зграду до 4. спрата

Тежак случај породичног насиља догодио се у Призрену кад је мушкарац избо ножем своју супругу и малољетну кћерку. Полицијска патрола одмах је реаговала након пријаве о насиљу у породици.

Мајка и њена малољетна кћерка се налазе у озбиљном здравственом стању и лијече се у Јединици интензивне његе Опште болнице у овом граду. Шеф Ургентног центра у болници у Призрену, Хекуран Вечишти, рекао је да су обје пацијенткиње примљене око 00:45 часова са вишеструким убодним ранама по тијелу, пише Коссев.

"Након консултација са дежурним хирурзима одлучено је да буду хоспитализоване ради хируршке интервенције", навео је он. Тренутно су, како је додао, обе у стабилном, али и даље озбиљном стању.

Аднан Дидић

Хроника

Брата избо ножем: Подигнута оптужница против Аднана Дидића!

Инцидент се догодио ноћас двадесет минута послије поноћи у Призрену када се сумња да је мушкарац избо ножем своју супругу и њихову 12-годишњу кћерку.

Према наводима полиције, повријеђена жена (49) пронађена је испред зграде, док је дијете лоцирано у стану на посљедњем спрату. Полицајци су им одмах пружили прву помоћ до доласка екипе Хитне помоћи, а затим су превезене у болницу.

policija rotacija

Фудбал

Убијен предсједник контроверзног клуба

Комшија открио детаље крвопролића

"Након што су форензичари завршили свој посао, позвао сам власника стана. Када је стигао, заједно смо почели да испирамо мрље од крви, од степеништа па све до трећег спрата, скоро до четвртог, јер је дијете побјегло спрат изнад", испричао је комшија за Газета експрес.

На лице мјеста одмах су изашле полицијске и форензичке јединице у координацији са дежурним тужиоцем Одјељења за тешка кривична дјела. Осумњичени, 51-годишњи супруг и отац жртава, ухапшен је на улазу у стан и спроведен у полицијску станицу.

Policija Srbija

Хроника

Хорор у Београду: Мушкарац убијен у пуцњави

Како је претходно саопштило Основно тужилаштво у Призрену, против њега је одређен притвор у трајању од 48 сати због основане сумње да је починио кривична дјела "Тешко убиство у покушају" и "Неовлашћено посједовање оружја". Тужилаштво је најавило да ће у законском року поднијети захтјев за одређивање мјере притвора.

Из полиције су прецизирали да су жртве задобиле вишеструке убодне ране нанијете ножем, а њихово стање се и даље оцјењује као тешко.

Подијели:

Тагови:

Prizren

покушај убиства

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Ужас у Београду: Младић попио сону киселину и себи пресудио

Србија

Ужас у Београду: Младић попио сону киселину и себи пресудио

2 ч

0
Сачекали га на ауто-путу: Убијен власник фудбалског клуба са Кипра

Свијет

Сачекали га на ауто-путу: Убијен власник фудбалског клуба са Кипра

2 ч

0
Трамп: Испорука оружја великог домета Кијеву била би ескалација

Свијет

Трамп: Испорука оружја великог домета Кијеву била би ескалација

2 ч

0
Сарајево смог магла

Друштво

Сарајево поново на врху листе најзагађенијих градова на свијету

2 ч

0

Више из рубрике

Ужас у Београду: Младић попио сону киселину и себи пресудио

Србија

Ужас у Београду: Младић попио сону киселину и себи пресудио

2 ч

0
Жена (40) умрла у теретани у Београду

Србија

Жена (40) умрла у теретани у Београду

3 ч

0
У превртању аутобуса двоје погинуло, 83 повријеђено

Србија

У превртању аутобуса двоје погинуло, 83 повријеђено

6 ч

0
Језив случај породичног насиља: Жену и кћерку избо ножем, боре им се за живот

Србија

Језив случај породичног насиља: Жену и кћерку избо ножем, боре им се за живот

11 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

23

05

Тони Цетински звао Јелену Карлеушу у мотелску собу у Бањалуци: ШОК прича!

22

53

Створен "универзални" бубрег за све крвне групе

22

41

Цвијановић: Корак по корак, побиједиће Република Српска!

22

37

Трамп охладио Зеленског: Томахок треба и Американцима

22

29

Амерички гувернер коцкајући у Лас Вегасу освојио чак 1,4 милиона долара, а већ је милијардер

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner