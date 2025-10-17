Мушкарац избо супругу и кћерку: Полиција затекла хорор, крви било од улаза у зграду до 4. спрата

17.10.2025
Тежак случај породичног насиља догодио се у Призрену кад је мушкарац избо ножем своју супругу и малољетну кћерку. Полицијска патрола одмах је реаговала након пријаве о насиљу у породици.
Мајка и њена малољетна кћерка се налазе у озбиљном здравственом стању и лијече се у Јединици интензивне његе Опште болнице у овом граду. Шеф Ургентног центра у болници у Призрену, Хекуран Вечишти, рекао је да су обје пацијенткиње примљене око 00:45 часова са вишеструким убодним ранама по тијелу, пише Коссев.
"Након консултација са дежурним хирурзима одлучено је да буду хоспитализоване ради хируршке интервенције", навео је он. Тренутно су, како је додао, обе у стабилном, али и даље озбиљном стању.
Инцидент се догодио ноћас двадесет минута послије поноћи у Призрену када се сумња да је мушкарац избо ножем своју супругу и њихову 12-годишњу кћерку.
Према наводима полиције, повријеђена жена (49) пронађена је испред зграде, док је дијете лоцирано у стану на посљедњем спрату. Полицајци су им одмах пружили прву помоћ до доласка екипе Хитне помоћи, а затим су превезене у болницу.
"Након што су форензичари завршили свој посао, позвао сам власника стана. Када је стигао, заједно смо почели да испирамо мрље од крви, од степеништа па све до трећег спрата, скоро до четвртог, јер је дијете побјегло спрат изнад", испричао је комшија за Газета експрес.
На лице мјеста одмах су изашле полицијске и форензичке јединице у координацији са дежурним тужиоцем Одјељења за тешка кривична дјела. Осумњичени, 51-годишњи супруг и отац жртава, ухапшен је на улазу у стан и спроведен у полицијску станицу.
Како је претходно саопштило Основно тужилаштво у Призрену, против њега је одређен притвор у трајању од 48 сати због основане сумње да је починио кривична дјела "Тешко убиство у покушају" и "Неовлашћено посједовање оружја". Тужилаштво је најавило да ће у законском року поднијети захтјев за одређивање мјере притвора.
Из полиције су прецизирали да су жртве задобиле вишеструке убодне ране нанијете ножем, а њихово стање се и даље оцјењује као тешко.
