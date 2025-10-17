Језив случај породичног насиља: Жену и кћерку избо ножем, боре им се за живот

Извор:
Језиво породично насиље догодило се ноћас послије поноћи, у Улици Реџеп Кабаши у Призрену, а тешко су повријеђене мајка и њена малољетна кћерка.
Како је саопштило Основно тужилаштво у Призрену, Одјељење за тешка кривична дјела, полиција је око 00.20 часова примила пријаву да се догодило породично насиље и интервенисала. По доласку на лице мјеста, полицијска патрола је затекла женску особу, супругу окривљеног, како лежи на улици са тешким тјелесним повредама и крварењем изазваним оштрим предметом, највјероватније ножем.
Приликом претраге зграде, полицијски службеници су у стану пронашли и њену кћерку у тешком стању, док је осумњичени, дјевојчицин отац и супруг несрећне жене, ухапшен на улазу у стан и спроведен у полицијску станицу.
"Такође, друга жртва, малољетна дјевојчица, пронађена је на посљедњем спрату зграде. И она је имала тјелесне повреде и крварење. Малољетној жртви је пружена прва помоћ, а затим су, заједно са мајком, упућене на лијечење у Регионалну болницу у Призрену. Према ријечима љекара, здравствено стање обе жртве је озбиљно", наводи се у саопштењу тужилаштва.
Тужилац је донио одлуку о задржавању осумњиченог у трајању од 48 сати, због основане сумње да је извршио кривична дјела покушај тешког убиства и неовлашћено држање оружја. Полиција и форензичка јединица извршиле су увиђај у присуству дежурног тужиоца.
Основно тужилаштво у Призрену је најавило да ће у законском року поднети захтјев за одређивање притвора, као и да се спроводе све потребне истражне радње како би се у потпуности расвијетлиле околности овог тешког случаја.
