Расте број обољелих од најсмртоносније болести на свијету

Туберкулоза, најсмртоноснија заразна болест, поново расте и у Србији. Дуготрајан кашаљ, грозница и губитак тежине често се мијешају са грипом или короном - љекари упозоравају: препознајте симптоме на вријеме.
Љекари кажу да, иако многи људи сада за дуготрајан кашаљ мисле да је грип или корона, то заправо може да буде туберкулоза, која се сматрала прошлошћу, али се сада поново шири у дијеловима земље.
Туберкулоза се лако шири
Подаци које је објавила Агенција за здравствену безбједност Уједињеног Краљевства показују да су инфекције порасле за 13,6 одсто у 2024. години, са 5.490 забиљежених случајева у поређењу са 4.831 годину раније.
Према подацима Института за јавно здравље Србије "Милан Јовановић Батут", и у нашој земљи се биљежи раст - током 2023. године регистровано је укупно 476 оболелих, што је за 2 одсто више него претходне године.
Иако је ризик за ширу јавност и даље низак, стручњаци упозоравају да се туберкулоза лако шири и да може да буде смртоносна ако се не дијагностикује и не лијечи рано.
Туберкулоза (ТБЦ) је хронична, заразна болест, која може да се јави више пута у животу.Најчешће захвата плућа, али може да се шири и у друге органе. Тада се ради о екстрапулмоналној туберкулози. Она може да се јави одмах послије плућне, а бацили могу бити успавани у различитим органима више година.
У основи туберкулозе је посебан облик запаљенског процеса бактеријом која се зова Кохов Бацил, или Мyцобацтериум туберкулосис, који доводи до оштећења ткива.
Симптоми се обично развијају полако током недеља или мјесеци и укључују упорни кашаљ који траје дуже од три недеље, понекад са крвљу, заједно са грозницом, ноћним знојењем, умором, губитком тежине и губитком апетита. Ако се не лијечи, туберкулоза може да изазове трајно оштећење плућа или се прошири у крвоток, што доводи до потенцијално фаталних компликација попут менингитиса или отказивања органа.
Често се описује као најсмртоноснија заразна болест на свијету јер сваке године убија више људи него било која друга инфекција - око 1,25 милиона широм свијета у 2023. години, према подацима Свјетске здравствене организације, што је више од смртних случајева од ХИВ-а, маларије и КОВИД-19.
Докторка Естер Робинсон, шефица одјељења за туберкулозу у УКХСА рекла је да мора брзо да се дјелује како би се прекинуо ланац преноса брзом идентификацијом и лијечењем.
"Важно је запамтити да није сваки упорни кашаљ, уз грозницу, узрокован грипом или КОВИД-19. Кашаљ, који обично има слуз и траје дуже од три недјеље може бити узрокован низом других проблема, укључујући туберкулозу. Молимо вас да разговарате са својим љекаром опште праксе ако мислите да бисте могли бити у опасности, посебно ако сте се недавно преселили из земље у којој је туберкулоза чешћа - напоменула је др Робинсон, преноси Дејли мејл.
Енглеска сада има стопу од 9,4 случаја на 100.000 људи - што је и даље испод врхунца овог века од 15,6 из 2011. године, али се стално креће навише. УКХСА је саопштила да је 82 одсто прошлогодишњих случајева било међу људима рођеним ван Велике Британије, мада је дошло и до пораста инфекција међу пацијентима рођеним у Великој Британији. Туберкулоза је чешћа је у великим градовима - Лондон је забележио највишу регионалну стопу са 20,6 на 100.000, а следи га Западни Мидландс са 11,5 на 100.000.
Ширење туберкулозе отпорне на лекове
Растућа забринутост изазива ширење туберкулозе отпорне на лијекове, које је достигло највиши ниво од почетка евиденције 2012. године. Око 2,2 одсто лабораторијски потврђених случајева показало је отпорност на више антибиотика, што значи дуже, сложеније лијечење и већи оптерећење за службе Националне здравствене службе (НХС).
У фебруару је УКХСА упозорила да су растуће миграције и повратак глобалних путовања након пандемије подстакли "поновну појаву, поновно успостављање и поновни бум“ туберкулозе у Британији.
Званичници су рекли да је пораст толико значајан да Велика Британија ризикује да изгуби статус ниске инциденце који је добила Светска здравствена организација, а који се додјељује само земљама са мање од десет случајева на 100.000 људи.
Класични симптоми активне туберкулозне инфекције су: хронични кашаљ, са сукрвичавим или крвавим испљувком, грозница, ноћно знојење, губитак тежине, бол у грудима , продуктивни кашаљ.
Фактори ризика и ризичне групе: године, стрес, потхрањеност, уживаоци дроге, вулнерабилне групе - затвореници или бескућници, неке етничке групе, здравствени радници, особе које примају имуносупресивну терапију, као што су кортикостероиди или цитостатици, особе на имуној терапији појединих болести, ХИВ позитивне особе
Рањиве групе: алкохоличари, дијабетичари, лица из контакта - односно особе које живе са оболелим од туберкулозе.
