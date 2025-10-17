Logo

Јесен доноси нове боје лака за нокте: Изаберите неку од ових и будите у тренду

17.10.2025

12:22

Фото: Unsplash

Свака јесен доноси промјену темпа – након безбрижних љетних дана, полако се враћамо топлијим тоновима, текстурама и елеганцији која не мора да вришти. Ове сезоне, луксуз није у детаљима који упадају у очи, већ у нијансама које одишу тишином, дубином и сведеном љепотом.

Док су прољеће и љето припадали пастелним тоновима и храбрим експериментима, јесен 2025. доноси повратак класици у њеном најсофистициранијем облику – маникир који изгледа скупо, његовано и ненаметљиво.

1. Тамне нијансе које нису „обичне“

Заборавите класични црни лак. Ове јесени његово мјесто заузимају espresso brown и black cherry тонови – боје које на први поглед делују тамно, готово црно, али под свјетлом откривају топлину и дубину.

То су нијансе које најбоље изгледају уз златни накит и топлу боју коже, а посебно су ефектне када се наносе на краће, заобљене нокте. Такав маникир дјелује дискретно, али носи енергију самопоуздања и моћи.

2. „Cashmere beige“ – нова дефиниција неутралног

Минимализам се враћа, али у знатно луксузнијем издању. Тонови попут cashmere beige и mushroom taupe постали су синоним за тиху елеганцију – ону која се не види одмах, али се осјећа.

Ове нијансе подсјећају на меке капуте од кашмира, свилене шалове и природне тонове коже. Најљепше изгледају када се преко њих нанесе milky top coat који даје ефект свиленог, дискретног сјаја. Резултат? Руке дјелују његовано, а цјелокупан изглед – скупоцјено.

3. Металик детаљи, али дискретно

Металик лакови никада нису потпуно нестали, али су ове јесени доживјели суптилну трансформацију. Умјесто јарких, рефлектујућих тонова, у тренду су satin chrome и пригушени седефасти одсјаји – лакови који изгледају као да су обавијени меким свјетлом.

Сребрно-пепељаста, шампањ и тамнозлатна постали су фаворити модних инсајдерки, јер пружају спој модерног и класичног – довољно ефектно да се примјети, али и довољно елегантно да остане софистицирано.

4. Бордо са "обртом"

Као и сваке јесени, бордо се враћа на сцену – али у новом издању. Умјесто класичне винске нијансе, у фокусу су тонови са љубичастим и бронзаним подтоном.

Ове варијације додају дубину и чине да руке изгледају његовано и елегантно чак и без накита. Burgundy manikir са twistom је као мали модни додатак сам по себи – једноставан, али упечатљив.

5. Микротренд: „Quiet gloss“

Један од најзанимљивијих микротрендова јесени 2025. је управо онај који не жели да буде примјећен – Quiet gloss. Ријеч је о маникиру који изгледа готово природно, али има савршено његовану завршницу.

Комбинује се прозирни лак са суптилним беж тоном и високим сјајем, што даје утисак луксуза без боје. Идеално за све који воле clean girl естетику, али желе да њихов изглед има дозу софистицираности.

Луксуз у тишини

Јесен 2025. је сезона у којој маникир постаје продужетак стила, а не акценат који доминира. Без превише сјаја, без превише боје – само пажљиво биране нијансе које носе поруку елеганције.

У времену када све постаје брже и гласније, љепоту сада дефинише оно што је дискретно, смирено и сведено. И баш зато, маникир ове јесени дјелује луксузно – јер не покушава да то буде.

мода

trend

nokti

