Вучић: Наредне седмице састанак са Орбаном о санкцијама НИС-у

СРНА

17.10.2025

12:07

0
Фото: Tanjug / AP

Предсједник Србије Александар Вучић најавио је за наредну седмицу састанак са мађарским премијером Виктором Орбаном о санкцијама Нафтној индустрији Србије, наставку сарадње, али и о руско-америчком сусрету у Будимпешти.

Вучић је рекао да је синоћ разговарао са Орбаном о свему, као и о сусрету руског и америчког предсједника Владимира Путина и Доналда Трампа у Будимпешти, истичући да ова земља није случајно изабрана као мјесто сусрета два предсједника.

Градови и општине

Кашњења у исплати града бијељинским вртићима: Укупна дуговања премашују милион КМ

"То је добра вест јер је важно да се разговара о миру у Украјини. Посебно сам срећан што су изабрали наше мађарске пријатеље за домаћине. Неће то проузроковати радост у другим центрима као у Београду", изјавио је Вучић новинарима.

Сматра да Путин и Трамп неће разговарати само о Украјини, већ и о новој глобалној енергетској мапи и подјели свијета.

Он је оцијенио и да ће амерички либерали и европске земље покренути кампању и извршити жесток притисак да не дође до самита два предсједника.

Александар Вучић

Виктор Орбан

