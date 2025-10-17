Вучић: Наредне седмице састанак са Орбаном о санкцијама НИС-у

Извор:
СРНА
17.10.2025
12:07
Коментари:0
Предсједник Србије Александар Вучић најавио је за наредну седмицу састанак са мађарским премијером Виктором Орбаном о санкцијама Нафтној индустрији Србије, наставку сарадње, али и о руско-америчком сусрету у Будимпешти.
Вучић је рекао да је синоћ разговарао са Орбаном о свему, као и о сусрету руског и америчког предсједника Владимира Путина и Доналда Трампа у Будимпешти, истичући да ова земља није случајно изабрана као мјесто сусрета два предсједника.
Градови и општине
Кашњења у исплати града бијељинским вртићима: Укупна дуговања премашују милион КМ
"То је добра вест јер је важно да се разговара о миру у Украјини. Посебно сам срећан што су изабрали наше мађарске пријатеље за домаћине. Неће то проузроковати радост у другим центрима као у Београду", изјавио је Вучић новинарима.
Сматра да Путин и Трамп неће разговарати само о Украјини, већ и о новој глобалној енергетској мапи и подјели свијета.
Он је оцијенио и да ће амерички либерали и европске земље покренути кампању и извршити жесток притисак да не дође до самита два предсједника.
Најновије
Најчитаније
14
17
14
15
14
10
14
07
14
02
Тренутно на програму