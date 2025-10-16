Мајка и кћерка биле болесне и готово непокретне: Трагични детаљи пожара

16.10.2025
17:47
Коментари:0
Мајка В.С. (83) и кћерка С.С. (53) погинуле су у пожару који је избио јутрос у њиховом стану на седмом спрату зграде у којој су живјеле. Неколико сати након што је избио пожар, њихова тијела превезена су у мртвачницу.
У стану у којем је избио пожар у Раковици неколико сати трајао је увиђај, након ког су тијела страдале мајке и кћерке изнесена.
Улаз зграду био је блокиран од стране припадника полиције. Након завршеног увиђаја, медији су затекли је судски запечаћена врата од стана у којем је избио пожар.
Како причају комшије, обје погинуле жене су биле болесне и готово непокретне.
Подсјетимо, мајка и кћерка из Раковице страдале су у пожару који је избио данас у њиховом стану на седмом спрату зграде у којој живе.
Како тврде станари зграде, тијела настрадалих се и даље налазе у стану.
Како прича један од комшија, дим је био на све стране. Ватрогасци су брзо стигли на лице места како би зауставили ватрену стихију.
Најновије
Најчитаније
18
26
18
20
18
14
18
07
17
57
Тренутно на програму