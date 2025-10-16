Logo

Мајка и кћерка биле болесне и готово непокретне: Трагични детаљи пожара

16.10.2025

17:47

Мајка и кћерка биле болесне и готово непокретне: Трагични детаљи пожара
Фото: Pixabay

Мајка В.С. (83) и кћерка С.С. (53) погинуле су у пожару који је избио јутрос у њиховом стану на седмом спрату зграде у којој су живјеле. Неколико сати након што је избио пожар, њихова тијела превезена су у мртвачницу.

У стану у којем је избио пожар у Раковици неколико сати трајао је увиђај, након ког су тијела страдале мајке и кћерке изнесена.

Улаз зграду био је блокиран од стране припадника полиције. Након завршеног увиђаја, медији су затекли је судски запечаћена врата од стана у којем је избио пожар.

Како причају комшије, обје погинуле жене су биле болесне и готово непокретне.

Подсјетимо, мајка и кћерка из Раковице страдале су у пожару који је избио данас у њиховом стану на седмом спрату зграде у којој живе.

Како тврде станари зграде, тијела настрадалих се и даље налазе у стану.

Како прича један од комшија, дим је био на све стране. Ватрогасци су брзо стигли на лице места како би зауставили ватрену стихију.

