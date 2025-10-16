Logo

Вучевић: Срби на Косову и Метохији показали истрајност упркос свим притисцима

Извор:

Танјуг

16.10.2025

13:44

Miloš Vučević
Фото: Танјуг/АП

Предсједник Српске напредне странке (СНС) Милош Вучевић честитао је данас Српској листи, а прије свега Србима на сјајном резултату на локалним изборима које су у недјељу организовале привремене институције у Приштини и истакао да су то постигли послије свега што им је радио Аљбин Курти.

- Ако се не варам од 2001. имали смо највећу излазност на садашњим изборима. Замислите када су то Срби успјели да ураде на КиМ и послије свега онога што им је премијер привремених приштинских институција Аљбин Курти радио, али и послије свега што су преживјели за тих 24 године, не само под Куртијем већ и ескалацијом која долази са његовом владом у Приштини - рекао је Вучевић на конференцији за новинаре у просторијама СНС-а.

Mladen Samardzija

Хроника

Младен Самарџија ухапшен по Интерполовој потјерници

Вучевић, који је савјетник предсједника Републике Србије за регионална питања, на питање како оцјењује тренутно стање у региону и положај Срба у Хрватској, БиХ и Црној Гори рекао је да се Република Српска налази у врло деликатној ситуацији.

- Блокаде у Србији онемогућавале су нам да се бавимо питањима и КиМ и Републике Српске. Надам се да ће народ и руководство Републике Српске, али и све политичке странке показати и одржати минимум солидарности и заједништва, односно минимум који је неопходан да би сачували Републику Српску као велику творевину борбе српског народа деведесетих година, јер без ње мислим да је немогући обстанак Срба у БиХ - рекао је Вучевић.

Када је ријеч о Црној Гори, Вучевић је навео да поздравља сваки вид учешћа српског народа у извршној и у законодавној власти.

Синер

Тенис

Синер остао у шоку: Навијач улетио на терен, а онда уперио прст у њега

- Драго ми је да су представници српског народа много присутнији и заступљенији почев од локалног нивоа па до државног. Они увијек могу да рачунају на подршку Србије у смислу идентитетске политике и очувања националних својстава и особености нашег народа - рекао је он.

Вучевић је нагласио да се нада да ће Срби у Црној Гори сачувати свој језик који је, како је додао, по изјавама самих грађана Црне Горе, језик који највећи број грађана те земље користи као матерњи.

- Наравно, велика борба нас очекује за ћирилично писмо, за повратак свих тих ствари у уџбенике у Црној Гори, али верујем да ће Срби у Црној Гори моћи на томе да истрају и да буду успјешни - рекао је Вучевић.

Владимир Путин

Свијет

Путин: У Европи се већ виде посљедице одустајања од руског гаса

Говорећи о полозају Срба у Хрватској, Вучевић је навео да је тамо ситуација сложенија и да не жели да даје неке прејаке оцјене како не би отежавао положај Срба.

- У Хрватској, на жалост, Срби су се свели готово на статистичку грешку. Тај процес асимилације је несумњив, прије свега у великим градовима и у великим срединама. У малим срединама Срби задржавају своју компактност, али је проблем демографски и у погледу броја људи који живе у тим срединама и прије свега у животном добу, односно тамо живе махом старији људи - рекао је он.

policija rotacija

Свијет

Дјечак упуцао директора школе и побјегао

Додао је и да за очување националног идентитета у Хрватској носи Српска православна црква.

Таг:

Милош Вучевић

