Синер остао у шоку: Навијач улетио на терен, а онда уперио прст у њега

Дјечак обучен у традиционалну саудијску одору пришао је другом тенисеру свијета Јанику Синеру (24) на Слему Шест краљева. Вјероватно је покушао да од Италијана затражи јакну, користећи гестикулацију, јер није говорио енглески.
Доскора први рекет свијета се пласирао у полуфинале егзибиционог турнира у Ријаду, пошто је у четвртфиналу савладао грчког тенисера Стефаноса Циципаса (27) са 2:0 у сетовима (6:2, 6:3).
По завршетку сусрета, један од навијача пришао је Синеру, вјероватно у намјери да од њега на поклон добије јакну.
Очигледно, дјечак није знао енглески, па је покушавао рукама и гестикулацијом да објасни шта жели.
Италијански тенисер га или није разумио, или није желио да му да јакну, па је дјечак поновио исти захтјев. Читава ситуација трајала је неколико секунди, док није интервенисао припадник обезбјеђења, који је зграбио дјечака и одвео га са терена, пише Спортињо.
A fan walked on the court & spoke to Jannik Sinner after his win over Tsitsipas at Six Kings Slam. — The Tennis Letter (@TheTennisLetter) October 15, 2025
Jannik is just chatting it up before security removes him 😭😭😭😭
pic.twitter.com/u0wILTBV3I
