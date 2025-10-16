Logo

Синер остао у шоку: Навијач улетио на терен, а онда уперио прст у њега

16.10.2025

13:36

Синер остао у шоку: Навијач улетио на терен, а онда уперио прст у њега
Фото: Tanjug

Дјечак обучен у традиционалну саудијску одору пришао је другом тенисеру свијета Јанику Синеру (24) на Слему Шест краљева. Вјероватно је покушао да од Италијана затражи јакну, користећи гестикулацију, јер није говорио енглески.

Доскора први рекет свијета се пласирао у полуфинале егзибиционог турнира у Ријаду, пошто је у четвртфиналу савладао грчког тенисера Стефаноса Циципаса (27) са 2:0 у сетовима (6:2, 6:3).

Ротација полиција

Свијет

Приликом експлозије бомбе повријеђено најмање 14 особа

По завршетку сусрета, један од навијача пришао је Синеру, вјероватно у намјери да од њега на поклон добије јакну.

Очигледно, дјечак није знао енглески, па је покушавао рукама и гестикулацијом да објасни шта жели.

Италијански тенисер га или није разумио, или није желио да му да јакну, па је дјечак поновио исти захтјев. Читава ситуација трајала је неколико секунди, док није интервенисао припадник обезбјеђења, који је зграбио дјечака и одвео га са терена, пише Спортињо.

