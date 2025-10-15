Ђоковић ће добити 1.5 милиона евра само ако се појави на овом турниру

Извор:
Најуспјешније тенисере данашњице чека зарада од 1.5 до чак 6 милиона долара!
Овогодишње издање најпрестижнијег тениског егзибиционог турнира на свијету, Слема шест краљева (Six Kings Slam) који се од прошле године одржава у оквиру културно-забавног фестивала Сезона Ријада (Riyadh Season) у главном граду Краљевине Саудијске Арабије са посјетом од преко 20 милиона људи – представиће највеће звијезде „бијелог спорта“ у протеклих пет година.
У четвртфиналним мечевима који се одигравају данас, рекете ће од 18:30 по нашем времену укрстити други играч свијета и бранећи шампион Јаник Синер и некадашњи трећепласирани на АТП ранг листи Стефанос Циципас, а послије њих – актуелни трећи играч свијета Саша Зверев и четврти Тејлор Фриц.
У четвртак 16. октобра у такмичење од полуфинала “улазе” и ове године привилеговани први играч свијета и најбољи свих времена – Карлос Алкараз и Новак Ђоковић, гдје Шпанац игра од 18:30 против побједника меча Зверева и Фрица, а Србин против бољег из сусрета Синер – Циципас. Финале је на програму у суботу 18.октобра, а с обзиром на недавне повреде и изненађујуће поразе играча који су учествовали на Мастерсу у Шангају – можда нам донесе још један пар изненађујућих учесника из ове посебне селекције. Сваки од учесника ће бити награђени за свој наступ хонораром од 1.5 милиона америчких долара, док ће победник инкасирати 6 милиона за остварене 2 или 3 побједе. Читав турнир ће премијерно бити бесплатно стримован за претплатнике на платформи Нетфликс.
“Не покушавамо да сакријемо то за колико пара играмо овдје, и не бих био искрен да нам тај ниво исплате не пружа додатну мотивацију у односу на остале егзибиције”, нагласио је бранилац трофеја Јаник Синер, опорављен послије неугодне повреде и предаје меча против Грикспура у Шангају. Судећи по томе да је примијећен на евролигашком мечу Црвене звезде и Жалгириса, и Новак Ђоковић се осјећа боље послије његове повреде и пораза од освајача турнира Вашероа.
По броју освојених Гренд Слемова Ђоковић са рекордних 24 предводи актуелне и некадашње првопласиране играче АТП ранг листе, а слиједе Алкараз са 6 и Синер са 4. Од преостале тројице, најчешћи финалиста Слемова бивао је Зверев (3 пута – поражен од Алкараза у Паризу прошле, Синера у Мелбурну ове године и Тима у Њујорку 2020. ), затим Циципас (2 – оба пута поражен од Ђоковића) и на крају Фриц – поражен од Синера на Ју Ес Опену прошле године.
