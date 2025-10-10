Хаос на мечу Медведева и Де Минора, судија прекинуо дуел усред поена

Извор:
Телеграф
10.10.2025
14:22
Коментари:0
Необична сцена одиграла се током четвртфиналног дуела Данила Медведева и Алекса де Минора на Мастерсу у Шангају, када је меч морао да буде прекинут због инцидента на трибинама – и то усред првог сета.
Медведев је већ имао брејк предности и водио 4:2, када је публика почела гласно да реагује. Док се Де Минор спремао да сервира, дио навијача је почео да виче и дозива редаре. Играчи су збуњено гледали око себе, а ни судија у столици, Рено Лихтенштајн, није одмах знао шта се дешава. На крају је донио одлуку да позове оба тенисера на клупу док се ситуација не разјасни.
Имамо проблем у публици, покушаћемо брзо да рјешимо. Изгледа да је обезбјеђење на путу - чуло се у коментару британског стручњака Арвинда Пармара на Скај Спорту.
Друштво
Окупљање радника због вишемјесечног кашњења плата
Убрзо је откривено о чему се ради – једна жена у публици је наводно узвикивала непримерене ствари, због чега је остатак публике почео да захтјева њено избацивање из стадиона.
Судија је прво објаснио ситуацију Медведеву на француском, а потом и Де Минору:
- Једна жена је говорила неке ствари, а цијела публика је почела да тражи од обезбјеђења да је избаце. Изненадило ме је колико је све то било нагло - рекао је Лихтенштајн.
У публици је услиједио аплауз када је жена, како се чини, коначно уклоњена са трибина, а меч је настављен. Прије него што су се вратили на терен, судија је још једном апеловао на публику:
- Даме и господо, још једном – молимо вас за тишину током поена. Хвала.
(телеграф)
Најновије
Најчитаније
18
05
17
59
17
56
17
44
17
44
Тренутно на програму