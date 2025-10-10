Подигнута пријава против Марка Перковића Томпсона

Извор:
Б92
10.10.2025
14:20
Коментари:0
Неколико организација поднијело је Министарству унутрашњих послова (МУП) прекршајну пријаву против пјевача Марка Перковића Томпсона.
То су учиниле Антифашистичка лига Хрватске, Доцумента – Центар за суочавање с прошлошћу и борачко удружење ВеДРА – Ветерани домовинског рата и антифашисти, уз подршку троје грађана који су преживјели усташке и нацистичке злочине.
Томпсон је пријављен због поздрава "За дом спремни" током концерата 5. јула 2025. на загребачком Хиподрому и 4. августа у Сињу.
Подносиоци пријаве сматрају да је тиме починио продужени прекршај против јавног реда и мира, јер је ријеч о узвикивању симбола супротног Уставу и вриједностима антифашизма на којима почива Република Хрватска.
У пријави подсјећају да је Уставни суд у више одлука јасно утврдио да је "За дом спремни" усташки поздрав и као такав противуставан.
Сцена
Огласио се Томпсон поводом смрти Халида Бешлића
Наводи се и да је одлука Високог прекршајног суда, којом је за пјесму "Бојна Чавоглаве" направљен изузетак, у супротности са тумачењима Уставног суда.
Очекују да полиција и правосуђе поступе по пријави. Спомиње се и случај Јосипа Шимунића, који је правоснажно осуђен због истог поклича, а његову је пресуду потврдио и Европски суд за људска права, оцијенивши да таква забрана не крши слободу изражавања.
Наведене организације сматрају да јавно узвикивање поздрава под којим су у логорима током НДХ убијене десетине хиљада људи вријеђа жртве и њихове породице.
"Борачка удружења ВеДРА одлучно се противе нарушавању уставног идентитета Домовинског рата", наводи се у саопштењу.
Организације очекују да полиција и правосудни органи поступе у складу са законом и постојећом праксом.
Најавили су да ће о поступку и реакцији МУП-а јавност обавијестити на конференцији за медије 20. октобра.
(б92)
Сцена
4 ч0
Сцена
8 ч0
Сцена
8 ч0
Сцена
8 ч0
Најновије
Најчитаније
18
05
17
59
17
56
17
44
17
44
Тренутно на програму