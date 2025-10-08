Огласио се Томпсон поводом смрти Халида Бешлића

Извор:
Телеграф
08.10.2025
12:19
Марко Перковић Томпсон опростио се од пjевача Халида Бешлића објавом на свом службеном Фејсбук профилу.
- Напустио нас је велики човјек и велики музичар, Халид Бешлић. Породици и пријатељима изражавамо искрено саучешће. Почивао у миру Божјем - написао је Тхомпсон, додавши потпис "Марко Перковић Тхомпсон и тим".
Подсјетимо, Халид Бешлић преминуо је у уторак, 7. октобра 2025. године, у 72. години живота, у Клиничком центру Универзитета у Сарајеву, након кратке и тешке болести.
Вијест о његовој смрти потресла је цијели Балкан, а готово цијела естрада опростила се од легендарног пјевача, који ће у понедељак 13. октобра бити испраћен на вјечни починак.
