Најпознатији серијски силоватељ у Србији поново иза решетака: Ево колико година је добио

Серијски силоватељ Игор Милошевић поново је на издржавању вишегодишње казне затвора у КПЗ Пожаревац, односно у Забели, сазнаје "Телеграф.рс".
Милошевић је прошлог мјесеца склопио споразум о признању кривице за два кривична дјела - разбојништво и принуду за шта је осуђен на јединствену казну од 14 година и 10 мјесеци затвора.
Он је упућен на издржавање казне затвора у Забелу, гдје је раније служио казну од 19 мјесеци за посједовање дроге.
Подсјетимо, Игор Милошевић је посљедњи пут хапшен у децембру 2023. године испред Основне школе "Владислав Рибникар" на Врачару, а осуђен је на годину и седам мјесеци затвора због недозвољеног посједовања дроге.
Иначе, Игор Милошевић је више од половине живота провео у затвору. На слободи се нашао у априлу 2023. године, али је већ у децембру те године поново завршио иза решетака.
Игор Милошевић је у августу ове године покушао да опљачка трафику на Новом Београду и том приликом ножем повриједио радницу, а украо је 3.000 динара.
Радницу С. П, која је била у трафици у моменту крађе Милошевић је одгурнуо, викнуо јој: "Дај новац", па је приликом одгуривања посјекао ножем, након чега је завршила са посјекотинама по лијевој шаци.
Претходно је у Бранковој улици у једној фото радњи најприје ушао да фотокопира лични документ, а потом се вратио у радњу и физички напао радницу, ударио је затвореном шаком у предјелу главе, почупао јој минђуше са ушију, а уз пријетњу маказама, одузео 3.000 динара и побјегао. Након тога је ушао у један фризерски салон и уз претњу оштрим предметом покушао од раднице да одузме новац.
Полиција га је убрзо пронашла испод Бранковог моста у једној скривеној просторији.
