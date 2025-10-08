Минић незадовољан стањем у Електропривреди Српске

Извор:
СРНА
08.10.2025
12:02
Коментари:0
Предсједник Владе Републике Српске Саво Минић изјавио је да је незадовољан стањем у предузећу "Електропривреда Републике Српске" и да је у овом моменту важно предузети краткорочне мјере када је ријеч о термоелектранама.
Минић очекује да ће се, након падавина, поправити хидролошка ситуација и да ће електрична енергија за грађане Републике Српске бити обезбијеђена у континуитету.
"То је озбиљан посао. `Електропривреда` је велики гигант који је посрнуо", рекао је Минић новинарима у Бањалуци.
Он је подсјетио да ће Влада Српске одржати тематску сједницу о ЕРС-у.
Минић је рекао да је данас одржао састанак са генералним директором "Шума Српске" Блашком Каурином који је представио податке о опоравку овог јавног предузећа.
