Србин ухапшен на граници с Хрватском: Разоткрио га ДНК!

Извор:

Телеграф

08.10.2025

11:59

Granica Granicni prelaz Hrvatska
Фото: Танјуг/АП

Држављанин Србије ухапшен је када је стигао на границу са Хрватском, а након што што су се компјутери "зацрвенили" кад су полицајци укуцали његово име.

Иако је мислио да га неће ухватити након што је темељно "почистио" двије куће у Пули у марту прије двије године, 42-годишњем држављанину Србије се смрачило кад је јуче стигао на гранични прелаз Жупања.

Како пише Јутарњи, радницима полиције одмах је искочило обавјештење приликом контроле докумената да пред собом имају особу за којом се трага. Тако да је 42-годишњак одмах ухапшен и довезен у Пулу пред криминалисте како би над њим довршили криминалистичко истраживање.

Наиме полиција је, истражујући провале од 10. марта 2023. на Валдебечком путу, пронашла ДНК особе која на тој адреси не живи.

Захваљујући ДНК анализи трагова изузетих с мјеста догађаја, 42-годишњи држављанин Србије је пао у руке полиције. Терети се за тешку крађу проваљивањем којом приликом се из двије некретнине окористио с разним накитом и новцем причинивши штету 58-годишњаку од неколико десетина хиљада евра.

Уз кривичну пријаву достављену надлежном државном тужилаштву Србин је јутрос предат притворском надзорнику ПУ истарске, а с обзиром на то да је реч о страном држављанину за њега ће бити затражен истражни затвор због опасности од бјекства али и понављања дјела.

(Телеграф)

