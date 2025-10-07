Љекар рањен на 50 метара од полицијске станице

Извор:
СРНА
07.10.2025
20:34
Љекар пулмолог рањен је данас у пуцњави у Куманову, на око 50 метара од полицијске станице, суда и тужилаштва.
Љекар Зекирија Шаини има простријелне ране на руци и нози и ван је животне опасности, јавили су македонски медији.
На њега су око 14.00 часова пуцале двије особе које су шетале улицом. Нападачи су одмах побјегли и за њима се трага.
Из тужилаштво су навели да тренутно нема назнака политички мотивисаног напада, али се испитују све околности.
"Два јавна тужиоца из Основног јавног тужилаштва у Куманову изашла су на лице мјеста и предузимају истражне радње. Прикупљају се трагови и материјални докази који ће бити предмет вјештачења", наведено је у саопштењу тужилаштва.
Министарство здравља саопштило је да је са забринутошћу примило вијест о оружаном нападу у Куманову у којем је повријеђен њихов колега Зекирија Шаини уз напомену да повреде нису опасне по живот, те да је љекар у стабилном стању и да се опоравља.
Из Министарства су категорично осудили свако насиље над здравственим радницима и потврђује да је њихова безбједност приоритет.
Радићемо на побољшању мјера заштите здравственог особља кроз сарадњу са здравственим установама и локалним властима, истакли су из Министарства здравља.
