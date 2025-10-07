Logo

Љекар рањен на 50 метара од полицијске станице

СРНА

07.10.2025

20:34

0
Фото: Pexels

Љекар пулмолог рањен је данас у пуцњави у Куманову, на око 50 метара од полицијске станице, суда и тужилаштва.

Љекар Зекирија Шаини има простријелне ране на руци и нози и ван је животне опасности, јавили су македонски медији.

На њега су око 14.00 часова пуцале двије особе које су шетале улицом. Нападачи су одмах побјегли и за њима се трага.

Из тужилаштво су навели да тренутно нема назнака политички мотивисаног напада, али се испитују све околности.

"Два јавна тужиоца из Основног јавног тужилаштва у Куманову изашла су на лице мјеста и предузимају истражне радње. Прикупљају се трагови и материјални докази који ће бити предмет вјештачења", наведено је у саопштењу тужилаштва.

Министарство здравља саопштило је да је са забринутошћу примило вијест о оружаном нападу у Куманову у којем је повријеђен њихов колега Зекирија Шаини уз напомену да повреде нису опасне по живот, те да је љекар у стабилном стању и да се опоравља.

Из Министарства су категорично осудили свако насиље над здравственим радницима и потврђује да је њихова безбједност приоритет.

Радићемо на побољшању мјера заштите здравственог особља кроз сарадњу са здравственим установама и локалним властима, истакли су из Министарства здравља.

Kumanovo

ljekar

Пуцњава

