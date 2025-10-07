Два братска народа и двије сестринске Цркве; Патријарх Порфирије честитао Путину рођендан

07.10.2025
Патријарх српски Порфирије упутио је рођенданску честитку предсједнику Русије Владимиру Путину и том приликом му захвалио на истрајном залагању на јачању вишевјековних веза између српског и руског народа и двије цркве.
Српска православна црква (СПЦ) је навела да је патријарх Порфирије у честитки упутио ријечи архипастирског благослова и братске љубави.
- Нека благодат Господа нашег Исуса Христа, молитвено заступништво Пресвете Богородице и духовна подршка Светог Сергија Радоњешког свагда буду уз Вас и приуште Вам крепко здравље, дух мудрости, духовну снагу, љубав, мир и радост - наводи се у патријарховој честитки руском предсједнику.
На крају честитке, патријарх СПЦ је захвалио Путину на истрајном залагању на јачању вишевјековних веза између два братска народа и двије сестринске Цркве.
