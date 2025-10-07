Достојанствен рад - право на папиру или стварност?

Извор:
АТВ
07.10.2025
19:18
Сваки радник има право да од свог рада живи достојанствено. Обезбиједи себи и својој породици основне животне потребе и сигурно радно мјесто, поштовано радно вријеме, заштиту на раду и социјалну сигурност.
Одрицања је много; рад у три смјене, рано устајање, каснији долазак кући. То су само неке од потешкоћа са којима се носе радници.
"Овај посао је вјероватно напоран, ради се свакодневно. Нема ту недјеље, свеца, радни дани су све. И субота и недјеља. Све у зависности која смјена те ,западне’ да радиш. Да ли је прва, друга или трећа", каже пекар Борис Рачић.
"Али човјек ради, бори се за своју егзистенцију, за своју породицу. Мора да остане здрав, разуман. И док може да ради, коректно како и треба И достојанствено", додаје он.
Камен спотицања је и потрошачка корпа. Из мјесеца у мјесец, све плића, а приче о платама, мање - више исте.
"Приче да не треба повећати најнижу, да она треба да остане на том нивоу, стварно немају ни један аргумент за то. Сви знамо колико су у међувремену порасле цијене основних животних намирница, колико је смањен основни животни стандард радника. Ти радници такође морају да плаћају режије, комуналије. Такође, они плаћају и скупљу струју, скупљи хљеб, млијеко, воће поврће. Све оно од чега живе, тако се плате радника морају повећати", рекао је Горан Станковић, предсједник Савеза синдиката Републике Српске.
Отац шесточлане породице, заједно са супругом сваки мјесец оствари 2.400 КМ прихода. Не звучи лоше , али недовољно за достојанствен живот, какав заслужују.
"У тих 1200 марака мјесечно нема слаткиша. Ја кад идем са дјететом - то не ваља, то квари зубе и тако то. Нема слаткиша, нема тих неких ствари, што би требало да се подразумијевају. Не рачунам их у то. То је нешто што рачунамо и о чему водимо добро бригу да би се могли уклопити у те наше плате", каже Данијел Стојановић, члан Савеза синдиката Републике Српске.
Питање достојанства радника није само економско, већ и социјално и морално питање које се тиче цијелог друштва. Стручњаци оптимистични, сматрају да још увијек има простора да се побољшају радничка права.
"Сматрам да као друштво и одговорни појединци морамо да имамо више осјећаја према радницима, посебно према овим, како сам већ рекао специфичним занимањима, да вратимо достојанство. Сматрам да има доста, доста простора да се побољшају радничка права", рекао је Владимир Васић, социолог.
Радници у Српској све теже пуне корпу. Плате не прате трошкове. Па тако, борба за егзистенцију - све чешће постаје борба за достојанство.
