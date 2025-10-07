Путин: Украјинска војска повлачи се дуж цијеле линије фронта

07.10.2025
20:45
Руски предсједник Владимир Путин рекао је да су одлуке о специјалној војној операцији биле исправне и благовремене, те да Русија мора да обезбиједи остварење свих циљева који су пред руским оружаним снагама.
"Украјинска војска повлачи се дуж цијеле линије фронта. Руска војска преузела је контролу над 5.000 километара квадратних ове године и 219 насеља", навео је Путин, који је дан провео у Санкт Петербургу на састанку са начелником Генералштаба руске војске генералом Валеријем Герасимовом и командантима група снага који су поднијели рапорт о ситуацији на линији фронта.
Он је нагласио да Кијев покушава да гађа цивилне циљеве дубоко унутар руске територије, али да то неће помоћи украјинским властима.
Путин је рекао да стратешка иницијатива у зони специјалне војне операције остаје на страни руских снага и истакао улогу војне индустрије у осигурању успјешних операција руске армије.
Према његовим ријечима, развој новог оружја, пребацивање војника одвија се убрзано.
"Руска одбрамбена индустрија у потпуности задовољава потребе војске за прецизним оружјем, ракетама, муницијом, наоружањем и војном опремом", нагласио је Путин.
Путин је након повратка из Санкт Петербурга у Москву одржао оперативни састанак са члановима Савјета безбједности Русије.
