Путин: Украјинска војска повлачи се дуж цијеле линије фронта

07.10.2025

20:45

Путин: Украјинска војска повлачи се дуж цијеле линије фронта
Фото: Tanjug/AP/Sputnik/Kremlin/Alexander Kazakov

Руски предсједник Владимир Путин рекао је да су одлуке о специјалној војној операцији биле исправне и благовремене, те да Русија мора да обезбиједи остварење свих циљева који су пред руским оружаним снагама.

"Украјинска војска повлачи се дуж цијеле линије фронта. Руска војска преузела је контролу над 5.000 километара квадратних ове године и 219 насеља", навео је Путин, који је дан провео у Санкт Петербургу на састанку са начелником Генералштаба руске војске генералом Валеријем Герасимовом и командантима група снага који су поднијели рапорт о ситуацији на линији фронта.

Он је нагласио да Кијев покушава да гађа цивилне циљеве дубоко унутар руске територије, али да то неће помоћи украјинским властима.

Donald Tramp

Свијет

Трамп: Блокада институција - камиказа напад демократа

Путин је рекао да стратешка иницијатива у зони специјалне војне операције остаје на страни руских снага и истакао улогу војне индустрије у осигурању успјешних операција руске армије.

Према његовим ријечима, развој новог оружја, пребацивање војника одвија се убрзано.

"Руска одбрамбена индустрија у потпуности задовољава потребе војске за прецизним оружјем, ракетама, муницијом, наоружањем и војном опремом", нагласио је Путин.

Путин је након повратка из Санкт Петербурга у Москву одржао оперативни састанак са члановима Савјета безбједности Русије.

