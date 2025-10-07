Logo

Трамп: Блокада институција - камиказа напад демократа

07.10.2025

20:42

Предсједник САД-а Доналд Трамп
Фото: Танјуг/АП

Амерички предсједник Доналд Трамп изјавио је да је блокада савезних органа власти "готово као камиказа" напад демократа.

"Они су то започели. То је са њихове стране готово као напад камиказе", рекао је Трамп новинарима одговарајући на питање о поруци демократама прије наредног гласања у Конгресу о закону о државним расходима.

Трамп је истакао да демократе немају шта да изгубе јер су изгубиле изборе.

"Да нисмо побиједили на овим изборима мислим да не бисмо уопште ни имали државу, да су они остали на власти, са овим трансродним особама, мушкарцима који наступају у женским спортовима", додао је Трамп.

Он је назвао САД тренутно најуспјешнијом земљом на свијету.

Институције власти у САД су блокиране већ шест дана јер демократе и републиканци нису успјели да се договоре о привременом финансирању за текућу фискалну годину. Трампова администрација и републиканци криве демократе да користе рок за политички утицај, укључујући финансирање здравствене заштите за недокументоване мигранте.

Због обуставе рада 1,3 милиона активних војника и 50.000 припадника Обалске страже не прима плату, смањује се помоћ у храни за породице са ниским приходима, а угрожено је и око 13.000 контролора лета, што ризикује прекиде ваздушног саобраћаја.

Према неким процјенама, око 750.000 федералних службеника могло би бити дневно отпуштено, што би коштало отприлике 400 милиона долара дневно.

Доналд Трамп

