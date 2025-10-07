Детаљи напада на градоначелницу: Ухапшени усвојени син (15) и кћерка (17)

07.10.2025
Ирис Сталцер, градоначелница СПД-а града Хердекеа у Сјеверној Рајни-Вестфалији, жртва је напада ножем. Њено је стање критично, пишу њемачки медији.
Полиција сумња да су породични односи мотив напада. Усвојена кћерка политичарке (17) и усвојени син (15) су у притвору.
Нема доказа о политичком мотиву. Сталцер је избодена у својој кући. Задобила је више убодних рана у горњи дио тијела и тешко је повријеђена. Наставља се борити за свој живот.
Позадина злочина је тренутно нејасна. У почетку је постојала велика забринутост да би се могло радити о случају политички мотивисаног злочина. Међутим, вјероватније је да је напад изазван због породичних несугласица.
Према сигурносним изворима, у истој згради се љети наводно догодио случај породичног насиља. У то вријеме, 17-годишња усвојена кћерка наводно је употријебила нож против Сталцерове.
Остаје нејасно је ли тренутни напад извео један или више починилаца. Међутим, 15-годишњи усвојени син одведен је у лисицама. Он и његова усвојена сестра испитивани су у сатима након напада.
Према информацијама "Билда", новоизабрана градоначелница пронађена је у уторак тешко повријеђена у свом стану у Хердеке-Херентишу (Сјеверна Рајна-Вестфалија). У кући су се налазили њен усвојени син (15) и усвојена кћи (17).
Дјеца су позвала хитну помоћ. Полиција је интервенисала и привела 15-годишњака. У полицијском возилу младићу су стављене лисице и заштитно одијело за очување доказа. Према наводима истражилаца, то је учињено искључиво како се не би уништили трагови.
Младић је наводно изјавио полицији да је његову мајку на улици напало више мушкараца.
Тренутно се љекари боре за живот политичарке из редова СПД-а, наводи "Феникс-Магазин".
