Logo

Детаљи напада на градоначелницу: Ухапшени усвојени син (15) и кћерка (17)

07.10.2025

20:25

Коментари:

0
Детаљи напада на градоначелницу: Ухапшени усвојени син (15) и кћерка (17)
Фото: pexels/Niklas Jeromin

Ирис Сталцер, градоначелница СПД-а града Хердекеа у Сјеверној Рајни-Вестфалији, жртва је напада ножем. Њено је стање критично, пишу њемачки медији.

Полиција сумња да су породични односи мотив напада. Усвојена кћерка политичарке (17) и усвојени син (15) су у притвору.

Игор Калабухов

БиХ

Калабухов за АТВ: Став Русије - главни генератор проблема у БиХ нелегитимни Кристијан Шмит

Нема доказа о политичком мотиву. Сталцер је избодена у својој кући. Задобила је више убодних рана у горњи дио тијела и тешко је повријеђена. Наставља се борити за свој живот.

Шта се зна о позадини злочина?

Позадина злочина је тренутно нејасна. У почетку је постојала велика забринутост да би се могло радити о случају политички мотивисаног злочина. Међутим, вјероватније је да је напад изазван због породичних несугласица.

Према сигурносним изворима, у истој згради се љети наводно догодио случај породичног насиља. У то вријеме, 17-годишња усвојена кћерка наводно је употријебила нож против Сталцерове.

Полиција Србија

Хроника

Малољетник ухапшен због лажних дојава о бомбама

Остаје нејасно је ли тренутни напад извео један или више починилаца. Међутим, 15-годишњи усвојени син одведен је у лисицама. Он и његова усвојена сестра испитивани су у сатима након напада.

Према информацијама "Билда", новоизабрана градоначелница пронађена је у уторак тешко повријеђена у свом стану у Хердеке-Херентишу (Сјеверна Рајна-Вестфалија). У кући су се налазили њен усвојени син (15) и усвојена кћи (17).

Љекари се боре за живот градоначелнице

Дјеца су позвала хитну помоћ. Полиција је интервенисала и привела 15-годишњака. У полицијском возилу младићу су стављене лисице и заштитно одијело за очување доказа. Према наводима истражилаца, то је учињено искључиво како се не би уништили трагови.

Жељка Цвијановић

Република Српска

Цвијановић: Отишао је велики човјек и умјетник

Младић је наводно изјавио полицији да је његову мајку на улици напало више мушкараца.

Тренутно се љекари боре за живот политичарке из редова СПД-а, наводи "Феникс-Магазин".

Подијели:

Таг:

Њемачка

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Преминуо Халид Бешлић, регион се опрашта од легенде

Сцена

Преминуо Халид Бешлић, регион се опрашта од легенде

2 ч

0
Кошаркашки клуб Студент

Кошарка

Кошаркаши Студента спремни за изазове у АБА 2 лиги и првенству БиХ

2 ч

0
Царски виногради

Економија

Једна од најбољих виноградарских година у Херцеговини

2 ч

0
Познато вријеме и мјесто сахране Халида Бешлића

Сцена

Познато вријеме и мјесто сахране Халида Бешлића

2 ч

0

Више из рубрике

Хеликоптер

Свијет

Срушио се медицински хеликоптер, има повријеђених

2 ч

0
Трамп не одустаје од Гренланда

Свијет

Трамп не одустаје од Гренланда

2 ч

0
Мушкарац трчао улицама са сјекиром у руци: Преминуо током полицијске интервенције

Свијет

Мушкарац трчао улицама са сјекиром у руци: Преминуо током полицијске интервенције

3 ч

0
Још једна држава планира да забрани друштвене мреже дјеци: ''Краду им дјетињство''

Свијет

Још једна држава планира да забрани друштвене мреже дјеци: ''Краду им дјетињство''

3 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

21

55

Мили открио шта је Халида мучило пред смрт

21

51

Масакр на фестивалу: Страдало више од 40 особа, међу њима и дјеца

21

50

Југославија, Косово...: Бруталан одговор из Москве на лицемјерје финске министарке

21

40

Објављена мапа: Шта Кијев може гађати ракетама Томахавк

21

40

Тријумф на старту АБА 2 лиге: Црвено-плави славили у Подгорици

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner
Small banner