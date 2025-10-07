Logo

Грипа и корона поново пуне амбуланте у Српској

Извор:

Теодора Беговић

07.10.2025

19:33

Коментари:

0
Грипа и корона поново пуне амбуланте у Српској
Фото: Unsplash

Институт за јавно здравство Републике Српске, биљежи пораст броја обољелих од короне.

Посљедњих седам дана, тестирана су 43 пацијента, а вирус је потврђен код девет особа.

Стручњаци упозоравају да нови сој корона вируса кружи популацијом, те да у наредним седмицама очекују пораст броја заражених.

Нови сој корона вируса, како наводе љекари, не изазива тешке облике болести,АЛИ је и даље заразан и лако се преноси. Симптоми су различити, од температуре и кашља, до стомачних тегоба, па је потребно пратити стање и не занемаривати прве знакове инфекције.

"Спорадично се јављају упални процеси, по мојој личној процјени, отприлике један од десет пацијената има мањи упални процес. Углавном су то симптоми који се задржавају на костима и мишићима, пацијенти се јављају са боловима у мишићима, костима, проблемима са дигестивним трактом и температуром до 38 степени", каже за АТВ Срђан Радојковић, специјалиста породичне медицине.

Све више је и пацијената са симптомима респираторних инфекција у ординацијама. Од обичне прехладе, преко грипа, до корона вируса. Кашаљ, температура и болови у мишићима постају свакодневница.

Највише случајева биљежи се код одраслих и старијих. Многи пацијенти јављају се тек када се симптоми погоршају, што додатно компликује лијечење.

"Јављају се са симптомима класичног грипа, а када одрадимо детаљнију дијагностику и урадимо физикални преглед пацијента, неријетко се деси да то буде корона", каже Радојковић.

Стручњаци подсјећају, превенција је најважнија. Довољно сна, здрава исхрана, физичка активност и редовна вакцинација најбоља су заштита од сезонских вируса. Јак имунитет не гради се преко ноћи, већ сваким одговорним избором који направимо данас.

Подијели:

Тагови:

grip

корона вирус

Kovid 19

Институт за јавно здравство Републике Српске

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Достојанствен рад - право на папиру или стварност?

Друштво

Достојанствен рад - право на папиру или стварност?

1 ч

0
БОРС: Бошњачка политичка елита не одустаје од идеје да уруши Српску

Друштво

БОРС: Бошњачка политичка елита не одустаје од идеје да уруши Српску

3 ч

0
Почиње Жандармеријски вишебој: Полиција одмјерава снаге у Залужанима

Друштво

Почиње Жандармеријски вишебој: Полиција одмјерава снаге у Залужанима

4 ч

0
Више најнижа старосна пензија неће бити иста за све

Друштво

Више најнижа старосна пензија неће бити иста за све

4 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

20

15

Малољетник ухапшен због лажних дојава о бомбама

20

06

Цвијановић: Отишао је велики човјек и умјетник

19

59

Преминуо Халид Бешлић, регион се опрашта од легенде

19

56

Кошаркаши Студента спремни за изазове у АБА 2 лиги и првенству БиХ

19

51

Једна од најбољих виноградарских година у Херцеговини

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner
Small banner