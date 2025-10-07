Грипа и корона поново пуне амбуланте у Српској

Извор:
Теодора Беговић
07.10.2025
19:33
Институт за јавно здравство Републике Српске, биљежи пораст броја обољелих од короне.
Посљедњих седам дана, тестирана су 43 пацијента, а вирус је потврђен код девет особа.
Стручњаци упозоравају да нови сој корона вируса кружи популацијом, те да у наредним седмицама очекују пораст броја заражених.
Нови сој корона вируса, како наводе љекари, не изазива тешке облике болести,АЛИ је и даље заразан и лако се преноси. Симптоми су различити, од температуре и кашља, до стомачних тегоба, па је потребно пратити стање и не занемаривати прве знакове инфекције.
"Спорадично се јављају упални процеси, по мојој личној процјени, отприлике један од десет пацијената има мањи упални процес. Углавном су то симптоми који се задржавају на костима и мишићима, пацијенти се јављају са боловима у мишићима, костима, проблемима са дигестивним трактом и температуром до 38 степени", каже за АТВ Срђан Радојковић, специјалиста породичне медицине.
Све више је и пацијената са симптомима респираторних инфекција у ординацијама. Од обичне прехладе, преко грипа, до корона вируса. Кашаљ, температура и болови у мишићима постају свакодневница.
Највише случајева биљежи се код одраслих и старијих. Многи пацијенти јављају се тек када се симптоми погоршају, што додатно компликује лијечење.
"Јављају се са симптомима класичног грипа, а када одрадимо детаљнију дијагностику и урадимо физикални преглед пацијента, неријетко се деси да то буде корона", каже Радојковић.
Стручњаци подсјећају, превенција је најважнија. Довољно сна, здрава исхрана, физичка активност и редовна вакцинација најбоља су заштита од сезонских вируса. Јак имунитет не гради се преко ноћи, већ сваким одговорним избором који направимо данас.
