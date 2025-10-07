Logo

Алармантан недостатак педијатара у Хрватској, дjеца остају без примарне здравствене заштите

07.10.2025

11:11

Коментари:

0
Алармантан недостатак педијатара у Хрватској, дjеца остају без примарне здравствене заштите
Фото: Thirdman/Pexels

Хрватско педијатријско друштво упозорило је на алармантан недостатак педијатара у земљи и потребу за хитним мјерама како би се осигурала доступна и квалитетна здравствена заштита за свако дијете.

О проблему ће се расправљати на 16. конгресу Хрватског педијатријског друштва, који се одржава у Шибенику од 9. до 12. октобра.

Недостатак педијатара у примарној здравственој заштити удвостручен за 18 година

Подаци показују да се број педијатара у примарној здравственој заштити преполовио у посљедњих 18 година – са мањка од 12 одсто у 2007. години на чак 31 одсто у 2025. години. Најкритичнија ситуација је у седам жупанија – Шибенско-книнској, Међимурској, Вараждинској, Сисачко-мославачкој, Бродско-посавској, Вуковарско-сремској и Личко-сењској, где недостаје више од 40 одсто педијатара.

''Дјеца у неким крајевима остају без свог примарног педијатра. Љекари су често километрима удаљени од мјеста гдје дјеца живе, а замјене су све чешће. То доводи до губитка континуитета и превенције, а повећава се ризик од касног откривања болести“, упозорила је професорка Аида Мујкић, предсједница Хрватског педијатријског друштва.

Болнички педијатри преоптерећени и без слободних дана

Поред недостатка љекара у здравственим центрима, ситуација је озбиљна и у болницама. Према подацима Хрватске љекарске коморе, двије трећине болничких педијатара покрива више радних мјеста истовремено, а сваки други ради у слободно вријеме. Више од 90 одсто педијатара редовно ради прековремено, а 72 одсто њих ради између 20 и 120 сати прековременог рада мјесечно, упозорио је Јошко Маркић, шеф Клинике за дјечје болести у Клиничкој болници Сплит и предсједник организационог одбора конгреса.

вакцине-вакцинација

Друштво

Педијатри у Српској упозоравају ''Више нећемо издавати љекарска увјерења без потпуне вакцинације''

Министар здравља ће такође бити на конгресу

Стање педијатрије и могућа рјешења биће разматрана на округлом столу у оквиру конгреса, уз учешће министарке здравља Ирене Хрстић, професорке Аиде Мујкић и Мирјане Коларек Каракаш, предсједнице Хрватског друштва за превентивну и социјалну педијатрију, преноси Индекс.

Конгрес у Шибенику окупиће стотине љекара и медицинских сестара који ће разговарати о будућности педијатријске његе у Хрватској, а паралелно се одржава и 15. Конгрес Педијатријског друштва ХУМС-а.

