Logo

Бившем министру правде одређен притвор

Извор:

РТЦГ

06.10.2025

21:40

Коментари:

0
Бившем министру правде одређен притвор
Фото: Printscreen/Youtube

Бивши црногорски министар одбране и некадашњи посланик Демократске партије социјалиста Предраг Бошковић саслушан је у Специјалном државном тужилаштву (СДТ), након чега му је одређен притвор до 72 сата, јавља РТЦГ.

Он се сумњичи да је дио криминалне организације заједно са бизнисменом Александром Мијајловићем.

Раније данас, нешто послије 12 сати, Бошковић је изведен из просторија Специјалног полицијског одељења (СПО), гдје је такође саслушан.

Бошковић је ухапшен у оквиру истраге против бизнисмена Александра Мијајловића.

Некадашњи министар је ухапшен јутрос на подгоричком аеродрому.

ilu-racunar-laptop-160925

Регион

Лажна улагања оставила пензионерку без уштеђевине

Јучерашњом одуком судије за истрагу Вишег суда бизнисмену Александру Мијајловићу и бившем официру полиције Драгу Спичановићу одређен је притвор до 30 дана, тужитељки Андријани Настић одузете су путне исправе, а полицајцу Владану Лазовићу и бившем функционеру полиције Миловану Павићевићу одређена је мера задржавања у стану, саопштила је савјетница за односе са јавношћу Вишег суда, Ивана Вукмировић.

Незванично, наводи РТЦГ, њих СДТ терети да су радили против безбједносног система и стварали криминалну организацију.

Подијели:

Таг:

Предраг Бошковић

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Racunar Lap top

Регион

Лажна улагања оставила пензионерку без уштеђевине

1 ч

0
Из кухиње обавезно избаците једну ствар: Призива биједу и сиромаштво

Савјети

Из кухиње обавезно избаците једну ствар: Призива биједу и сиромаштво

1 ч

0
Fotografija prikazuje laptop na kojem je otvorena web verzija ChatGPT-a

Наука и технологија

ChatGPT постаје друштвена мрежа

1 ч

0
Два брата међу страдалим хрватским планинарима

Регион

Два брата међу страдалим хрватским планинарима

1 ч

0

Више из рубрике

Racunar Lap top

Регион

Лажна улагања оставила пензионерку без уштеђевине

1 ч

0
Два брата међу страдалим хрватским планинарима

Регион

Два брата међу страдалим хрватским планинарима

1 ч

0
Познати хрватски режисер давио кћерку: ''Ухватио ме за гркљан, а онда ме је угризао''

Регион

Познати хрватски режисер давио кћерку: ''Ухватио ме за гркљан, а онда ме је угризао''

1 ч

0
Policija Hrvatska MUP Hrvatske

Регион

Мушкарац са пушком стајао на аутобуској станици: Присутни се разбјежали, он ушао у аутобус

3 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

22

36

Трамп најавио нове царине: Ево ко је на удару

22

33

Шокантан пораз Звезде на старту АБА лиге

22

25

Лопови упали у апотеку: Напали радницу и узели новац из касе

22

25

У Русији ће се узгајати банане

22

09

Андреана Чекић уз Дарка Лазића: Пјевала бих му кад изађе из затвора

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner
Small banner