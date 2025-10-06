Бившем министру правде одређен притвор

Извор:
РТЦГ
06.10.2025
21:40
Бивши црногорски министар одбране и некадашњи посланик Демократске партије социјалиста Предраг Бошковић саслушан је у Специјалном државном тужилаштву (СДТ), након чега му је одређен притвор до 72 сата, јавља РТЦГ.
Он се сумњичи да је дио криминалне организације заједно са бизнисменом Александром Мијајловићем.
Раније данас, нешто послије 12 сати, Бошковић је изведен из просторија Специјалног полицијског одељења (СПО), гдје је такође саслушан.
Бошковић је ухапшен у оквиру истраге против бизнисмена Александра Мијајловића.
Некадашњи министар је ухапшен јутрос на подгоричком аеродрому.
Јучерашњом одуком судије за истрагу Вишег суда бизнисмену Александру Мијајловићу и бившем официру полиције Драгу Спичановићу одређен је притвор до 30 дана, тужитељки Андријани Настић одузете су путне исправе, а полицајцу Владану Лазовићу и бившем функционеру полиције Миловану Павићевићу одређена је мера задржавања у стану, саопштила је савјетница за односе са јавношћу Вишег суда, Ивана Вукмировић.
Незванично, наводи РТЦГ, њих СДТ терети да су радили против безбједносног система и стварали криминалну организацију.
