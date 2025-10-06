Лажна улагања оставила пензионерку без уштеђевине

Извор:
06.10.2025
Једна 63-годишња жена остала је без више од 15.000 евра након што је постала жртва инвестиционе преваре. Према наводима вуковарско-сремске полиције, непознати починилац је обмануо жену и навео је да уложи новац у непостојеће акције и криптовалуте, чиме јој је нанета значајна материјална штета.
Полицијски службеници спроводе криминалистичко истраживање ради идентификације и проналаска осумњиченог, против ког ће бити поднета кривична пријава због дела преваре.
Полиција је овим поводом поново упутила упозорење грађанима да буду обазриви при онлајн улагањима и издала неколико кључних савета. Будите сумњичави према понудама за улагање у акције, обвезнице, криптовалуте, племените метале и друге финансијске производе које обећавају велику добит, загарантован поврат и тврде да је инвестиција потпуно сигурна. Не дајте своје личне податке и податке са банковних картица и не уплаћујте новац на непроверене рачуне. Не поступајте по упутствима која добијете од непознатих особа са непознатих бројева телефона. Не инсталирајте апликације на свој мобилни уређај пре него што проверите рецензије и доступне информације о њима из поузданих извора.
Полиција позива грађане да уколико имају било какве сумње, одмах пријаве случај надлежним органима, пише Индекс.
