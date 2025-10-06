Logo

Лажна улагања оставила пензионерку без уштеђевине

Извор:

Индекс

06.10.2025

21:31

Фото: Pixabay

Једна 63-годишња жена остала је без више од 15.000 евра након што је постала жртва инвестиционе преваре. Према наводима вуковарско-сремске полиције, непознати починилац је обмануо жену и навео је да уложи новац у непостојеће акције и криптовалуте, чиме јој је нанета значајна материјална штета.

Полицијски службеници спроводе криминалистичко истраживање ради идентификације и проналаска осумњиченог, против ког ће бити поднета кривична пријава због дела преваре.

Планина, снијег

Регион

Два брата међу страдалим хрватским планинарима

Полиција је овим поводом поново упутила упозорење грађанима да буду обазриви при онлајн улагањима и издала неколико кључних савета. Будите сумњичави према понудама за улагање у акције, обвезнице, криптовалуте, племените метале и друге финансијске производе које обећавају велику добит, загарантован поврат и тврде да је инвестиција потпуно сигурна. Не дајте своје личне податке и податке са банковних картица и не уплаћујте новац на непроверене рачуне. Не поступајте по упутствима која добијете од непознатих особа са непознатих бројева телефона. Не инсталирајте апликације на свој мобилни уређај пре него што проверите рецензије и доступне информације о њима из поузданих извора.

Воз

Свијет

Дјеца све више гину због бизарног тренда: То је самоубиство, а не "сурфовање"

Полиција позива грађане да уколико имају било какве сумње, одмах пријаве случај надлежним органима, пише Индекс.

