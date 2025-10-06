Из кухиње обавезно избаците једну ствар: Призива биједу и сиромаштво

Извор:
Крстарица
06.10.2025
21:29
Коментари:0
Вјеровали или не, један од главних извора негативне енергије која призива сиромаштво у ваш дом јесте оштећено посуђе.
Окрњене шоље, напукли тањири или изгребане шерпе, према многим вјеровањима, блокирају проток позитивне енергије и просперитета. Задржавањем оваквих предмета шаљете поруку да не заслужујете ново и боље, чиме несвјесно кочите сопствени напредак.
Регион
Два брата међу страдалим хрватским планинарима
Све што је сломљено или оштећено у себи носи енергију пропадања. Када свакодневно једете или пијете из таквог посуђа, симболично уносите ту негативну енергију у себе. Сматра се да то може негативно утицати не само на ваше финансије, већ и на међуљудске односе и опште расположење у кући. Стари људи су говорили да напукли тањир симболизује напукле односе и финансијску нестабилност.
Провјерите све кухињске елементе. Сигурно ћете пронаћи бар једну шољу без дршке, тањир са „ожиљком“ или чинију која је изгубила сјај. Ма колико да сте везани за те предмете, вријеме је да их се ријешите. Бацањем оштећеног посуђа не ослобађате само физички простор, већ правите мјеста за улазак нове, свеже енергије у ваш живот. Отварате врата новим приликама, бољим финансијама и срећнијим тренуцима.
Свијет
Сијарто: Зеленски није тај који одлучује
Немојте потцјењивати моћ овог једноставног чина. То није само бацање старих ствари; то је свјесна одлука да се ослободите свега што вас спутава. Замјена старог и оштећеног посуђа новим може бити симболичан почетак новог поглавља у вашем животу. То је инвестиција у благостање и јасан знак да сте спремни за боље ствари које вам живот нуди.
Свијет
1 ч0
Регион
1 ч0
Здравље
1 ч0
Занимљивости
1 ч0
Савјети
2 ч0
Савјети
4 ч0
Савјети
4 ч0
Савјети
7 ч0
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму