Logo

Из кухиње обавезно избаците једну ствар: Призива биједу и сиромаштво

Извор:

Крстарица

06.10.2025

21:29

Коментари:

0
Из кухиње обавезно избаците једну ствар: Призива биједу и сиромаштво
Фото: Unsplash

Вјеровали или не, један од главних извора негативне енергије која призива сиромаштво у ваш дом јесте оштећено посуђе.

Окрњене шоље, напукли тањири или изгребане шерпе, према многим вјеровањима, блокирају проток позитивне енергије и просперитета. Задржавањем оваквих предмета шаљете поруку да не заслужујете ново и боље, чиме несвјесно кочите сопствени напредак.

Планина, снијег

Регион

Два брата међу страдалим хрватским планинарима

Зашто баш оштећено посуђе?

Све што је сломљено или оштећено у себи носи енергију пропадања. Када свакодневно једете или пијете из таквог посуђа, симболично уносите ту негативну енергију у себе. Сматра се да то може негативно утицати не само на ваше финансије, већ и на међуљудске односе и опште расположење у кући. Стари људи су говорили да напукли тањир симболизује напукле односе и финансијску нестабилност.

Вријеме је за велико спремање

Провјерите све кухињске елементе. Сигурно ћете пронаћи бар једну шољу без дршке, тањир са „ожиљком“ или чинију која је изгубила сјај. Ма колико да сте везани за те предмете, вријеме је да их се ријешите. Бацањем оштећеног посуђа не ослобађате само физички простор, већ правите мјеста за улазак нове, свеже енергије у ваш живот. Отварате врата новим приликама, бољим финансијама и срећнијим тренуцима.

Петер Сијарто-23092025

Свијет

Сијарто: Зеленски није тај који одлучује

Мали корак за велике промјене

Немојте потцјењивати моћ овог једноставног чина. То није само бацање старих ствари; то је свјесна одлука да се ослободите свега што вас спутава. Замјена старог и оштећеног посуђа новим може бити симболичан почетак новог поглавља у вашем животу. То је инвестиција у благостање и јасан знак да сте спремни за боље ствари које вам живот нуди.

Подијели:

Тагови:

Суђе

kuhinja

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Дјеца све више гину због бизарног тренда: То је самоубиство, а не "сурфовање"

Свијет

Дјеца све више гину због бизарног тренда: То је самоубиство, а не "сурфовање"

1 ч

0
Познати хрватски режисер давио кћерку: ''Ухватио ме за гркљан, а онда ме је угризао''

Регион

Познати хрватски режисер давио кћерку: ''Ухватио ме за гркљан, а онда ме је угризао''

1 ч

0
Како је инјекција за мршављење “сахранила” један град

Здравље

Како је инјекција за мршављење “сахранила” један град

1 ч

0
Октобар брише илузије за три хороскопска знака

Занимљивости

Октобар брише илузије за три хороскопска знака

1 ч

0

Више из рубрике

Како сачувати собне биљке од мраза током јесени и зиме?

Савјети

Како сачувати собне биљке од мраза током јесени и зиме?

2 ч

0
Радијатор гријање

Савјети

Ставите ово близу радијатора и имаћете топлији дом, а мањи рачун за струју

4 ч

0
Ево на који начин сушити веш у кући током хладног времена

Савјети

Ево на који начин сушити веш у кући током хладног времена

4 ч

0
Ако примјетите ове промјене на кромпиру, одмах га баците у смеће

Савјети

Ако примјетите ове промјене на кромпиру, одмах га баците у смеће

7 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

22

36

Трамп најавио нове царине: Ево ко је на удару

22

33

Шокантан пораз Звезде на старту АБА лиге

22

25

Лопови упали у апотеку: Напали радницу и узели новац из касе

22

25

У Русији ће се узгајати банане

22

09

Андреана Чекић уз Дарка Лазића: Пјевала бих му кад изађе из затвора

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner
Small banner