Како је инјекција за мршављење “сахранила” један град

06.10.2025
21:00
Коментари:0
Дански град Калундборг седиште је компаније „Ново Нордиск“ чија је вриједност експлодирала захваљујући препарату за мршављење „вегови“. Ипак, већ су се појавиле алтернативе – а дански концерн планира отказе. Цијели град осјећа посљедице.
Терапеуткиња Хајди Трон Руне каже да се већ навикла на буку грађевинских машина у приобалном граду Калундборгу, који многи зову и „Ново-град“.
На све стране ничу нови погони како би се задовољила потражња за ињекцијом за мршављење „вегови“ фармацеутске компаније Ново Нордиск, преноси Дојче веле.
Међутим, откако је та компанија, кључна за данску привреду, најавила да ће само на домаћем тржишту укинути око 5.000 радних мјеста, шири се забринутост.
„Мислим да сада сви задржавају дах“, каже замјеница градоначелника Калундборга, Тина Бек-Нилсон.
Прошле године „вегови“ је од свог произвођача направио највреднију компанију у Европи. Али од тада, оштра конкуренција америчког ривала Ели Лилија и све већи број копија успорили су продају. Берзанска вриједност Ново Нордиска пала је за више од 400 милијарди долара.
Друштво
Тражи се оснивање алиментационог фонда у Републици Српској
„Још не знамо како ће то утицати на град Калундборг“, каже Бек-Нилсон. Тамо влада криза и на тржишту некретнина, јер су многи власници куће претворили у смјештај за грађевинаре. „Оно што ме брине јесте шта ће се догодити кад се заврши грађевинска фаза Новоа. Хоће ли то тада постати куће духова?“
Ново Нордиск и даље је ослонац данске привреде, која расте брже од већине држава еврозоне. Али крај убрзаног раста компаније оставља траг. У најбоља времена, тржишна вриједност Новоа била је већа од укупне економске производње Данске.
Централна банка Данске у прошлу сриједу је смањила прогнозе раста за период од 2025. до 2027., објашњавајући то, поред америчких царина, и „слабијим растом фармацеутске индустрије“.
За ову годину очекује се раст од само 2 одсто БДП-а, док се у марту предвиђало 3,6 процената. За Ново је година прошла у знаку слабије продаје, упозорења на пад добити и промјена на врху компаније. Глобално, фирма планира да укине око 9.000 радних мјеста.
Стручњаци ипак вјерују да ће данска привреда успјети да поднесе резове. „Ријеч је о великом прилагођавању, али оно долази након периода у којем је Ново Нордиск биљежио снажан раст запослености“, каже главни економиста Данске привредне коморе Торе Страмер. Резови би број запослених вратили на ниво из 2024.
Лас Олсен, главни економиста Данске банке, тврди да се неће догодити „Нокиа-моменат“ – што је алузија на произвођача мобилних телефона који је био главни ослонац привреде комплетне Финске. „Не видимо знакове да Ново Нордиск поткопава конкурентност остатка привреде“, каже економиста.
Влада такође тврди да нема такве опасности, подсјећајући на друге велике компаније у земљи, попут произвођача играчака Лего, пиваре Карлсберг и бродарског гиганта Маерска.
Кућа сада има и превише
Калундборг је центар производног царства Ново Нордиска. У граду са 16.500 становника, компанија запошљава око 5.500 људи. Тамо се производи половина свјетског инсулина, као и семаглутид – активна материја „веговија“ и сродног препарата „оземпика“.
Између 2021. и 2024., Ново Нордиск је у проширење производње у Калундборгу уложио готово десет милијарди долара и обећао 1.250 нових радних мјеста. Плате су порасле изнад данског просјека, а отворени су и нови ресторани и кафићи. „Многи људи у Калундборгу сада само чекају“, каже локални агент за некретнине Томас Циглер Јенсен.
Некима у Калундборгу ипак одговара спорији ритам. „Мислим да ће се, ако Ново Нордиск на кратко престане да запошљава, обрадовати нека друга предузећа у нашем граду, јер нам недостаје радне снаге“, каже градоначелник Мартин Дам. Он вјерује да ће посљедице бити краткорочне.
„Ново Нордиск је тренутно пред изазовима, али временом ће проширити присуство у Калундборгу“, уверен је. „Граде нове погоне и не вјерујем да ће их, кад буду готови, оставити празним.“
Терапеуткиња Руне у међувремену се радује што ће бити више тишине. Грађевинска бука почиње сваког јутра у седам. „Велика је то мука“, каже.
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму